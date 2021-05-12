Espera por segunda dose da Coronavac gera confusão em São Mateus

Espera por segunda dose da Coronavac gera confusão e aglomeração em São Mateus Crédito: Raphael Verly

A espera pela segunda dose da Coronavac gerou confusão e aglomeração nesta terça-feira (11) em São Mateus , no Norte do Espírito Santo . Algumas pessoas chegaram ao local ainda na noite do dia anterior, na tentativa de conseguir completar a imunização.

São Mateus recebeu 550 doses da Coronavac no último domingo (9). A administração municipal anunciou, por meio do site e das redes sociais da prefeitura, que a aplicação dos imunizantes em profissionais de saúde e nas pessoas de 60 a 79 anos - que já receberam a primeira dose e estavam agendados desde o dia 30 de abril -, seria feita na terça-feira (11), a partir das 8h da manhã, no estacionamento da Paróquia Catedral.

Segundo a Coordenação de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, foram distribuídas 300 senhas às 7h da manhã de terça para as pessoas que estavam na fila, e todas elas conseguiram entrar no estacionamento para receber o imunizante.

A prefeitura destinou 300 doses para imunizar profissionais de saúde e idosos no local e o restante para o interior do município e pessoas acamadas.

A moradora Maria de Lourdes chegou na fila às 6h30 e teve dificuldades para ficar em pé até pode entrar no local da vacinação. "Não aguentei ficar em pé na fila, peguei e sentei aqui no chão para poder descansar as pernas e seguir", contou.

MAIS PESSOAS DO QUE VACINAS

De acordo com o secretário de saúde do município, Henrique Follador, havia um número maior de pessoas do que a quantidade de doses e senhas distribuídas. Quando o veículo com os imunizantes chegou, as pessoas entraram no local da vacinação, causando confusão e aglomeração na entrada e no estacionamento da paróquia.

“A população ansiosa em tomar a segunda dose do imunizante, se deslocou do interior do município, dos bairros, quando nós informamos que o município teria recebido uma certa quantidade de doses, como ocorreu em todos os municípios brasileiros. A quantidade ainda é insuficiente para a imunização de todos os públicos que tomaram a primeira dose em decorrência do desabastecimento da produção da Coronavac”, afirmou Follador.

O secretário de Saúde também ressaltou que, com a expectativa de novas doses chegarem ao município, uma estratégia será pensada para melhor distribuição das doses.

“A previsão do governo federal é entregar mais imunizantes esta semana. Logicamente que vai ser nessa mesma estratégia que ocorreu dessa última entrega, em uma quantidade ainda insuficiente para abarcar todo o público que necessita da segunda dose, mas nós vamos estar orientando e informando como sempre fizemos, para que as pessoas se organizem e não venham a se aglomerar, porque este não é um ambiente sanitário propício para uma doença viral”, reforçou.

"ORGANIZAÇÃO FALHOU", DIZ PREFEITO

No local, o prefeito de São Mateus, Daniel Santana (PSDB), reconheceu a falta de organização e disse que a imunização deveria ter sido organizada de acordo com o quantitativo de doses.

“A organização falhou. A gente tem que ser realista. Se você tem 500 vacinas, teria que ter feito uma organização para atender 500 pessoas e avisar que não ia ter mais, para as pessoas não virem para cá”, afirmou o prefeito.

CORONAVÍRUS E VACINAÇÃO EM SÃO MATEUS

De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , São Mateus tem 10.276 casos confirmados da doença, 9.723 casos curados e 213 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 2,1%, abaixo da taxa estadual que está em 2,2%.