ES abre 35 leitos para pacientes com Covid em Nova Venécia e São Mateus

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no ES Crédito: Reprodução/TV

De acordo com Casagrande, são 10 novos leitos de enfermaria para o tratamento de Covid-19 no Hospital São Marcos, uma unidade particular em Nova Venécia.

Já em São Mateus, são 15 leitos enfermaria e 10 de UTI para o tratamento da doença, no Hospital Estadual Roberto Silvares. No sábado (3), o hospital já havia aberto 15 leitos de enfermaria.

Indo à Nova Venecia abrir 10 leitos de enfermaria COVID no Hospital São Marcos e a São Mateus onde abriremos 15 leitos de enfermaria e 10 de UTI no Hospital Roberto Silvares. Estamos precisando muito de todos para salvarmos vidas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 5, 2021

ROBERTO SILVARES COM 100% DE OCUPAÇÃO

De acordo com dados do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , o Hospital Estadual Roberto Silvares está com 100% dos 52 leitos de enfermaria e dos 28 leitos de UTI ocupados. As informações foram atualizadas na manhã deste domingo (4). O painel não mostra a ocupação no Hospital São Marcos, que é particular.

No Estado, o sistema de saúde continua sob pressão: a taxa de ocupação UTI/Covid está em 94,38% e a de enfermaria/Covid em 79,90%. A ocupação total é de 87,02%.

CORONAVÍRUS EM NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS

Segundo dados do Painel Covid-19, também atualizado pela Sesa, Nova Venécia registrou até o momento 4.163 casos confirmados da doença, 3.426 casos curados e 88 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 2,1%%, acima da taxa estadual que está em 2,0%.