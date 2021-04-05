ES abre 35 leitos para pacientes com Covid em Nova Venécia e São Mateus

Os municípios de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, e São Mateus, no Norte, vão ganhar 35 leitos para o tratamento de pacientes com Covid-19. A abertura das vagas foi anunciada na manhã desta segunda-feira (5) pelo governador Renato Casagrande.
De acordo com Casagrande, são 10 novos leitos de enfermaria para o tratamento de Covid-19 no Hospital São Marcos, uma unidade particular em Nova Venécia.
Já em São Mateus, são 15 leitos enfermaria e 10 de UTI para o tratamento da doença, no Hospital Estadual Roberto Silvares. No sábado (3), o hospital já havia aberto 15 leitos de enfermaria.
ROBERTO SILVARES COM 100% DE OCUPAÇÃO
De acordo com dados do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Hospital Estadual Roberto Silvares está com 100% dos 52 leitos de enfermaria e dos 28 leitos de UTI ocupados. As informações foram atualizadas na manhã deste domingo (4). O painel não mostra a ocupação no Hospital São Marcos, que é particular.
No Estado, o sistema de saúde continua sob pressão: a taxa de ocupação UTI/Covid está em 94,38% e a de enfermaria/Covid em 79,90%. A ocupação total é de 87,02%.
CORONAVÍRUS EM NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS
Segundo dados do Painel Covid-19, também atualizado pela Sesa, Nova Venécia registrou até o momento 4.163 casos confirmados da doença, 3.426 casos curados e 88 óbitos. A taxa de letalidade no município é de 2,1%%, acima da taxa estadual que está em 2,0%.
Já em São Mateus são 8.297 casos confirmados, 7.308 casos curados e 176 óbitos. A taxa de letalidade também de 2,1%.