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A partir desta sexta

Nova Venécia aperta restrições e coloca serviços por delivery após as 13h

Os serviços considerados essenciais, como supermercados, padarias e farmácias, só vão poder ficar abertos ao público até as 13h

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:46

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:46
Cidade de Nova Venécia
Cidade de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Nova Venécia
A cidade de Nova Venécia é mais uma da região Noroeste do Espírito Santo a decretar normas mais restritivas de isolamento social para tentar frear o avanço da Covid-19. Antes, as cidades vizinhas de Barra de São FranciscoSão Gabriel da Palha e Água Doce do Norte já haviam anunciado restrições similares para o controle do coronavírus.
Nova Venécia aperta restrições e coloca serviços por delivery após as 13h
Em decreto publicado nesta quinta-feira (25), o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes (PDT), estabeleceu que os serviços considerados essenciais, como supermercados, padarias e farmácias, vão poder funcionar somente até as 13 horas. Após esse horário, somente o sistema delivery pode operar. As regras entram em vigor nesta sexta-feira (26).

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Os postos de combustíveis também só podem atender dentro do período estipulado no decreto. Após esse horário, apenas veículos oficiais ou de serviços de emergência poderão ser abastecidos. Além disso, igrejas e templos estão proibidos de realizar cultos presenciais, sendo recomendada a realização de transmissões virtuais.
O decreto com as novas restrições permanece em vigor até a próxima quarta-feira (31).

NOVA VARIANTE E LEITOS OCUPADOS 

Nas cidades vizinhas, as medidas foram anunciadas após a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informar que Barra de São Francisco é um dos epicentros da circulação da variante da B1.1.7 da Covid-19, que foi descoberta no Reino Unido e que já circula em 65 cidades capixabas. Trata-se de uma cepa mais agressiva e com maior potencial de transmissão.
Além disso, o hospital de Nova Venécia está com alta ocupação nos leitos de para o tratamento da Covid-19. Segundo a prefeitura, todos os 62 leitos do Hospital estão ocupados, exceto os de obstetrícia.
Hospital São Marcos, em Nova Venécia
Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos
“É praticamente uma outra doença, nós temos que nos adaptar, estamos recebendo pacientes graves, mais de 20 a 25 pacientes sendo tratados com Covid-19 no hospital. E no momento não temos mais leitos disponíveis, para atender nem pessoas com Covid-19, nem com outras enfermidades ou vítimas de acidente que chegam diariamente na nossa unidade. Os profissionais de saúde estão todos esgotados física e psicologicamente”, disse o diretor do Hospital São Marcos, Alessandro Aguilera.
O Hospital São Marcos também confirmou que há paciente internado no hospital com a variante britânica do coronavírus.

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