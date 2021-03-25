A cidade de Nova Venécia é mais uma da região Noroeste do Espírito Santo a decretar normas mais restritivas de isolamento social para tentar frear o avanço da Covid-19. Antes, as cidades vizinhas de Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha e Água Doce do Norte já haviam anunciado restrições similares para o controle do coronavírus.
Nova Venécia aperta restrições e coloca serviços por delivery após as 13h
Em decreto publicado nesta quinta-feira (25), o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes (PDT), estabeleceu que os serviços considerados essenciais, como supermercados, padarias e farmácias, vão poder funcionar somente até as 13 horas. Após esse horário, somente o sistema delivery pode operar. As regras entram em vigor nesta sexta-feira (26).
Os postos de combustíveis também só podem atender dentro do período estipulado no decreto. Após esse horário, apenas veículos oficiais ou de serviços de emergência poderão ser abastecidos. Além disso, igrejas e templos estão proibidos de realizar cultos presenciais, sendo recomendada a realização de transmissões virtuais.
O decreto com as novas restrições permanece em vigor até a próxima quarta-feira (31).
NOVA VARIANTE E LEITOS OCUPADOS
Nas cidades vizinhas, as medidas foram anunciadas após a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informar que Barra de São Francisco é um dos epicentros da circulação da variante da B1.1.7 da Covid-19, que foi descoberta no Reino Unido e que já circula em 65 cidades capixabas. Trata-se de uma cepa mais agressiva e com maior potencial de transmissão.
Além disso, o hospital de Nova Venécia está com alta ocupação nos leitos de para o tratamento da Covid-19. Segundo a prefeitura, todos os 62 leitos do Hospital estão ocupados, exceto os de obstetrícia.
“É praticamente uma outra doença, nós temos que nos adaptar, estamos recebendo pacientes graves, mais de 20 a 25 pacientes sendo tratados com Covid-19 no hospital. E no momento não temos mais leitos disponíveis, para atender nem pessoas com Covid-19, nem com outras enfermidades ou vítimas de acidente que chegam diariamente na nossa unidade. Os profissionais de saúde estão todos esgotados física e psicologicamente”, disse o diretor do Hospital São Marcos, Alessandro Aguilera.
O Hospital São Marcos também confirmou que há paciente internado no hospital com a variante britânica do coronavírus.