Cidade de Nova Venécia Crédito: Reprodução/Facebook Prefeitura de Nova Venécia

Your browser does not support the audio element. Nova Venécia aperta restrições e coloca serviços por delivery após as 13h

Em decreto publicado nesta quinta-feira (25), o prefeito de Nova Venécia, André Fagundes (PDT), estabeleceu que os serviços considerados essenciais, como supermercados, padarias e farmácias, vão poder funcionar somente até as 13 horas. Após esse horário, somente o sistema delivery pode operar. As regras entram em vigor nesta sexta-feira (26).

Os postos de combustíveis também só podem atender dentro do período estipulado no decreto. Após esse horário, apenas veículos oficiais ou de serviços de emergência poderão ser abastecidos. Além disso, igrejas e templos estão proibidos de realizar cultos presenciais, sendo recomendada a realização de transmissões virtuais.

O decreto com as novas restrições permanece em vigor até a próxima quarta-feira (31).

NOVA VARIANTE E LEITOS OCUPADOS

Além disso, o hospital de Nova Venécia está com alta ocupação nos leitos de para o tratamento da Covid-19. Segundo a prefeitura, todos os 62 leitos do Hospital estão ocupados, exceto os de obstetrícia.

Hospital São Marcos, em Nova Venécia Crédito: Divulgação/ Hospital São Marcos

“É praticamente uma outra doença, nós temos que nos adaptar, estamos recebendo pacientes graves, mais de 20 a 25 pacientes sendo tratados com Covid-19 no hospital. E no momento não temos mais leitos disponíveis, para atender nem pessoas com Covid-19, nem com outras enfermidades ou vítimas de acidente que chegam diariamente na nossa unidade. Os profissionais de saúde estão todos esgotados física e psicologicamente”, disse o diretor do Hospital São Marcos, Alessandro Aguilera.