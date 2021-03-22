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Covid-19

Sesa nega que pacientes estejam morrendo na fila de espera em hospital de São Mateus

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, apesar de a ocupação do hospital estar em nível crítico, transferências estão sendo executadas e há altas de pacientes programadas

Publicado em 22 de Março de 2021 às 08:20

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

22 mar 2021 às 08:20
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus
Hospital Roberto Silvares, em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesa
Com o avanço da pandemia no Brasil e no Espírito Santo, muitas informações sobre a pandemia são compartilhadas. Mas nem todas são verdadeiras. Na noite deste domingo (21), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) enviou uma nota à imprensa, esclarecendo que não procede a informação de que pacientes estão morrendo na fila de espera para internação no Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo
Segundo a Sesa, apesar de a ocupação do hospital estar em nível crítico, a Central de Regulação da secretaria está executando as transferências e, além disso, há altas programadas de pacientes.
De acordo com a Sesa, desde o início da pandemia o governo do Estado adotou a estratégia de qualificação e reestruturação da rede de atenção à saúde e o fortalecimento do papel da regulação do Estado, visando à garantia do acesso à atenção hospitalar em todas as regiões e a todos os pacientes que desenvolvam formas graves da doença.

EXPANSÃO DE LEITOS

A Sesa afirma que a rede SUS está sendo ampliada por meio do “Programa Leito Para Todos” e novos leitos serão abertos nos próximos dias.
A expectativa é que até o final do mês de abril a rede SUS capixaba esteja ofertando 900 leitos de UTI Covid. Atualmente, o Estado conta com 793 leitos de UTI e 778 de enfermaria, exclusivos para pacientes Covid.
A Sesa afirma que segue trabalhando intensamente no enfrentamento da pandemia e monitorando a curva da doença no Estado, assim como a ocupação de leitos, para garantir que não haja comprometimento no atendimento dos pacientes Covid e não Covid. No entanto, ressalta que é necessário que a população siga as orientações do governo quanto às medidas de isolamento para diminuir a transmissão da doença.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

De acordo com o Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares da Sesa, atualizado às 11h28 deste domingo (21), dos 28 leitos de UTI disponíveis para o tratamento da Covid, 27 estão ocupados, o que equivale a uma ocupação de 96,43%. Já na enfermaria, dos 37 leitos disponíveis, 27 estão ocupados, o equivalente a 72,97% de ocupação.

"SISTEMA PRESSIONADO", DIZ GOVERNADOR

Em entrevista à TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (22), o governador Renato Casagrande citou que o Hospital Roberto Silvares está com leitos praticamente esgotados e, diante da alta ocupação, o governo tem feito a gestão dos leitos estaduais.
"Nós estamos com os leitos praticamente esgotados no Antônio Bezerra de Faria, no Jayme tem poucos leitos, no Roberto Silvares, em São Mateus, também tem leitos esgotados. O Silvio Ávidos, em Colatina, também. Estamos com dificuldades na Santa Casa De Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim também. São diversos hospitais em que estamos com os leitos esgotados. Nós faremos uma gestão dos leitos estaduais, estamos conseguindo atender as pessoas, até o presente momento, mas é muito importante que as pessoas saibam que, seja por Covid, ou por qualquer outra enfermidade, o sistema de saúde está pressionado", afirmou.

COVID-19 EM SÃO MATEUS

São Mateus registrou, até a manhã desta segunda-feira (22), 7.852 casos confirmados, de acordo com o Painel Covid, do governo do ES. No município, 28.281 casos foram notificados. Destes, 11.985 foram descartados, 7.207 pessoas foram curadas e 169 vieram a óbito.

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