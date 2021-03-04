Homem foi acusado de estuprar a sobrinha de 10 anos em São Mateus Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Tio que estuprou e engravidou menina de 10 anos em São Mateus é condenado

O homem está preso desde 18 de agosto de 2020 e um exame de DNA confirmou que o tio estuprou e engravidou a criança.

DEFESA DO ACUSADO ENTROU COM RECURSO

Em contato com a reportagem de A Gazeta, o advogado Antônio Reinaldo Hortêncio afirmou que a defesa não concordou com alguns pontos da sentença, nem com o tempo de pena, por isso encaminhou um recurso de apelação, para buscar o que considera "uma pena justa".

"Entramos com esse recurso nesta semana. A defesa apresenta razões. Temos um entendimento diferente do juiz, não concordamos com o tempo de pena. Dentro da linha de defesa nós vamos buscar a pena justa", disse.

Acusado de estuprar menina chega do DML, em Vitória

Sobre o julgamento do homem, o defensor considera que os trâmite legais e ampla defesa foram respeitados. Hortêncio destacou que o seu cliente manteve a versão apresentada aos policias quando foi preso "A confissão já vem desde quando ele foi preso. Ele confessou na polícia e a defesa seguiu essa linha de que ele confessou e colaborou com o andamento do caso", afirmou.

Quando foi detido, o homem foi levado para uma penitenciária do Complexo de Xuri, em Vila Velha. O advogado confirmou que ele segue cumprindo a pena no Espírito Santo, mas visando a segurança do cliente, não confirmou se ele sege no mesmo local.

O CASO

Depois de ficar foragido por seis dias, o tio acabou preso na madrugada da terça-feira 18 de agosto de 2020, na casa de parentes, em Betim (MG). Horas depois, ele foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) em Vitória; e à noite deu entrada em uma penitenciária do Complexo de Xuri, em Vila Velha.