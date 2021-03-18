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Quarentena no ES

São Mateus e Aracruz proíbem permanência em praias, lagoas e cachoeiras

Aracruz permite idas, mas proíbe a permanência em praias. Já São Mateus, também no Norte do ES, proíbe a ida e a permanência nesses locais

Publicado em 18 de Março de 2021 às 12:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 mar 2021 às 12:38
Praia de Aracruz
Praia de Aracruz Crédito: Divulgação
Os municípios de Aracruz e São Mateus, no Norte do Espírito Santo, proibiram a permanência de pessoas em praias, lagoas, rios e cachoeiras. A medida tem o objetivo de conter o avanço da pandemia de Covid-19 nas cidades. Nesta quinta-feira (18), teve início a quarentena anunciada na última terça-feira (16) pelo governador Renato Casagrande (PSB) em todo o Espírito Santo. 
Nesta quarta-feira (17), o governador se reuniu com prefeitos e representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCES) e do Ministério Público Estadual (MPES) para decidir sobre as praias
De acordo com o governo do Estado, os municípios têm a obrigação de editar regras para restringir o uso de praias, rios, lagoas e cachoeiras pela população. Dentre essas medidas, os municípios poderão determinar a proibição do uso desses espaços. Independentemente de medidas específicas publicadas pelos municípios, está proibido o trabalho de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barraca de praia (guarda-sol, tendas e equivalentes).

ARACRUZ

No decreto assinado pelo prefeito Dr. Coutinho (Cidadania), em Aracruz, está proibida a permanência nas praias. Segundo a assessoria da prefeitura, a pessoa pode visitar, caminhar e transitar, mas não pode permanecer no local.

SÃO MATEUS

Já o decreto assinado em São Mateus, pelo prefeito Daniel Santana (PSDB), fica proibida tanto a permanência como a utilização de pessoas em praias. Ou seja, os turistas e moradores não podem transitar pelo local. As medidas também são válidas para rios, lagoas e cachoeiras. 
Praia de Guriri
Praia de Guriri Crédito: Eduardo Dias

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CONCEIÇÃO DA BARRA 

Em Conceição da Barra, o prefeito Mateusinho do Povão (PTB), também decretou, nesta quarta-feira (17) o fechamento das praias. Em um vídeo, Mateusinho pediu que a população e os comerciantes ajudem a cumprir as medidas estabelecidas pelo Estado e o decreto municipal. “Endurecemos mais ainda o decreto e fechamos as nossas praias para não receber visitantes neste momento tão trágico que o nosso país enfrenta. Pedimos a todos vocês essa colaboração", afirma.

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