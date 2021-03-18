São Mateus e Aracruz proíbem permanência em praias, lagoas e cachoeiras

Praia de Aracruz Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (17), o governador se reuniu com prefeitos e representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCES) e do Ministério Público Estadual (MPES) para decidir sobre as praias

De acordo com o governo do Estado, os municípios têm a obrigação de editar regras para restringir o uso de praias, rios, lagoas e cachoeiras pela população. Dentre essas medidas, os municípios poderão determinar a proibição do uso desses espaços. Independentemente de medidas específicas publicadas pelos municípios, está proibido o trabalho de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barraca de praia (guarda-sol, tendas e equivalentes).

ARACRUZ

No decreto assinado pelo prefeito Dr. Coutinho (Cidadania), em Aracruz, está proibida a permanência nas praias. Segundo a assessoria da prefeitura, a pessoa pode visitar, caminhar e transitar, mas não pode permanecer no local.

SÃO MATEUS

Já o decreto assinado em São Mateus, pelo prefeito Daniel Santana (PSDB), fica proibida tanto a permanência como a utilização de pessoas em praias. Ou seja, os turistas e moradores não podem transitar pelo local. As medidas também são válidas para rios, lagoas e cachoeiras.

Praia de Guriri Crédito: Eduardo Dias

CONCEIÇÃO DA BARRA