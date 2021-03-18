Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Entrevista

Quarentena no ES: comandante dos Bombeiros explica como será fiscalização

Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (18), o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira explica que está previsto que os órgãos estaduais deem apoio aos municípios na fiscalização, principalmente em casos em que a presença policial é necessária

Publicado em 18 de Março de 2021 às 10:13

Publicado em 

18 mar 2021 às 10:13
Bombeiros
Coronel dos Bombeiros, Alexandre Cerqueira, explica como será a fiscalização durante a quarentena  Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A partir desta quinta-feira (14), todas as atividades consideradas não essenciais no Espírito Santo devem ficar fechadas pelos próximos 14 dias. Cabe aos municípios fiscalizarem a adoção de todas as medidas determinadas pelo decreto estadual. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, a fiscalização caberá inicialmente ao poder municipal, ou seja, às vigilâncias sanitárias, Procons e guardas de cada cidade. A primeira ação do dia aconteceu no início da manhã no Polo de Confecções da Glória, em Vila Velha.
Cerqueira, contudo, apelou ao bom senso dos empresários e do restante da população para que não desrespeitem as determinações e contribuam para a redução da transmissão do novo coronavírus. Para quem não cumprir os decretos há previsão de interdição e fechamento do estabelecimento.
Em entrevista à CBN Vitória, o comandante-geral dos Bombeiros explicou que está previsto que os órgãos estaduais deem apoio a essas ações, principalmente em casos em que a presença policial é necessária. Confira na íntegra:
Entrevista com comandante-geral dos Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira

VEJA MAIS SOBRE QUARENTENA

Como está a lotação nos ônibus na 1ª manhã de quarentena no ES

Quarentena no ES: o que muda na rotina dos capixabas a partir desta quinta

Quarentena e o preço que estamos pagando por não vivermos um novo normal

Quarentena no ES libera trabalho de doméstica e cuidador de idosos

Quarentena: hotéis e pousadas do ES só poderão ter 50% de ocupação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros cbn vitoria Covid-19 Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados