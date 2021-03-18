Quarentena no ES: comandante dos Bombeiros explica como será fiscalização

A partir desta quinta-feira (14), todas as atividades consideradas não essenciais no Espírito Santo devem ficar fechadas pelos próximos 14 dias. Cabe aos municípios fiscalizarem a adoção de todas as medidas determinadas pelo decreto estadual. Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Estado, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira, a fiscalização caberá inicialmente ao poder municipal, ou seja, às vigilâncias sanitárias, Procons e guardas de cada cidade. A primeira ação do dia aconteceu no início da manhã no Polo de Confecções da Glória, em Vila Velha.
Cerqueira, contudo, apelou ao bom senso dos empresários e do restante da população para que não desrespeitem as determinações e contribuam para a redução da transmissão do novo coronavírus. Para quem não cumprir os decretos há previsão de interdição e fechamento do estabelecimento.
Em entrevista à CBN Vitória, o comandante-geral dos Bombeiros explicou que está previsto que os órgãos estaduais deem apoio a essas ações, principalmente em casos em que a presença policial é necessária. Confira na íntegra:
Entrevista com comandante-geral dos Bombeiros, coronel Alexandre dos Santos Cerqueira