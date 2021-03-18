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Como está a lotação nos ônibus na 1ª manhã de quarentena no ES

De acordo com o secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, número de passageiros reduziu 60% nesta quinta-feira (18). No entanto, equipe de A Gazeta registra ônibus lotados em alguns terminais

Publicado em 18 de Março de 2021 às 08:10

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

18 mar 2021 às 08:10
Filas e ônibus lotados no terminal de Laranjeiras, na Serra, no 1º dia de quarentena no ES
Filas e ônibus lotados no Terminal de Laranjeiras, na Serra, no primeiro dia de quarentena no ES Crédito: Ricardo Medeiros
Na primeira manhã da quarentena determinada pelo governo estadual para enfrentar o avanço da pandemia da Covid-19, com diversas atividades suspensas e em que se espera uma diminuição da circulação de pessoas, a equipe de fotojornalismo de A Gazeta está em terminais de ônibus da Grande Vitória, registrando a situação enfrentada por passageiros nesta quinta-feira (18). Em alguns terminais, as longas filas e ônibus lotados continuam. Em outros, a movimentação é menor, mas ainda com passageiros aguardando os coletivos em longas filas.
No Terminal de Laranjeiras, na Serra, o fotojornalista Ricardo Medeiros registrou filas longas de passageiros esperando os ônibus. E quando eles chegam no terminal, saem lotados, com muitas pessoas em pé e bem próximas dentro do veículo.
No Terminal de Vila Velha, o fotojornalista Vitor Jubini observou e registrou uma movimentação tranquila na entrada do terminal, com pessoas passando sem aglomeração pelas catracas. Mas nas filas a situação é diferente. Enquanto os ônibus não chegam, muitas pessoas próximas umas das outras, aguardando os veículos.
De novo na Serra, mas agora no terminal de Carapina, a situação é parecida. O fotógrafo Ricardo Medeiros flagrou filas e ônibus saindo cheios do local. Nas imagens é possível ver muitos passageiros esperando os coletivos em várias baias de embarque e desembarque.

A movimentação nos terminais do Transcol no 1º dia de quarentena no ES

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"100% DA FROTA", DIZ SECRETÁRIO

Em entrevista á TV Gazeta, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, afirmou que toda a frota está mantida para diminuir as aglomerações e interações no sistema Transcol. Segundo ele, são mais de 1.400 no horário de pico.
“Uma decisão, neste momento de quarentena, onde o nível de interação tem que ser reduzido drasticamente, é que nós mantemos 100% da frota em operação nos períodos de pico. São mais de 1.400 ônibus que serão mantidos durante este período, realizando o mesmo número de viagens. Não adianta aumentar a frota se a gente diminuir o número de viagens. Inclusive, fazendo uma nova avaliação, que como a gente espera que o trânsito reduza, a gente possa aumentar o número de viagens, já que o ônibus e o motorista vão estar à disposição da população”, disse.
Além disso, o secretário afirmou que já pode ser observada uma redução de 50% a 60% no volume de passageiros utilizando o transporte público neste primeiro dia de quarentena no ES.
“Hoje, pelo que estamos observando, devemos estar com uma redução de 60% de passageiros. Antes da pandemia, em fevereiro do ano passado, eram 600 mil passageiros por dia. Chegamos em março, antes da quarentena, a 420 mil passageiros. Estamos estimando na data de hoje entre 200 e 250 mil”, disse.
No entanto, o secretário faz um alerta. Segundo ele, além das medidas para uma diminuição da interação nos coletivos, os próprios usuários precisam respeitar os protocolos de saúde para evitar a transmissão do vírus.
“Estamos empenhados, mas se a população não colaborar diminuindo as interações, a mobilidade, seguindo todos os protocolos como máscara e álcool em gel, nós não vamos conseguir vencer de forma rápida e definitiva o vírus”, completou.

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