Médico pede que grávidas cumpram quarentena no ES: "Situação está feia"

Fernando pediu que grávidas sigam quarentena à risca e relatou falta de vagas nas UTIs Crédito: Reprodução/Instagram

"O recado que fica, principalmente para as gestantes, é: por favor, cumpram a quarentena, tomem as medidas de cuidado, álcool em gel, máscara, não saiam de casa por coisas desnecessárias, principalmente aquelas que estão com mais de 30 semanas, porque os quadros costumam ser mais graves e podem transmitir Covid para o bebê. Muita atenção, é a segunda vez que a mesma paciente está contaminada grave. Possivelmente, vai precisar de interrupção, nós estamos esperando resultado de exames. Vamos manter todos os cuidados", reforçou o médico obstetra.

"Seja por falta de vacinas, por falta de um tratamento eficaz com comprovação científica, ou por falta de investimento, mas a situação está muito feia" Fernando Guedes da Cunha - Médico obstetra

FALTAM VAGAS NAS UTIs DOS HOSPITAIS DO ESTADO

Além disso, Fernando também alerta para a falta de vagas nas UTIs dos hospitais do Estado. O obstetra pontuou que muitas pessoas estão tendo que ser intubadas por evoluírem para um quadro mais crítico da Covid-19 e chama a atenção para a sobrecarga dos profissionais de saúde que trabalham nos leitos de tratamento intensivo.