Faz sete dias que o Espírito Santo bate recordes diários de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por causa do coronavírus. São os maiores números de toda a pandemia, dia após dia. Nesta quarta-feira (17), o Estado superou, pela primeira vez, a marca de 690 pacientes nessas condições – exatamente 691.
Covid-19 - com recordes diários, ES se aproxima de 700 pacientes em UTI
Para além do nível nunca antes visto na rede pública capixaba, é importante ressaltar a dimensão deste crescimento. Há exatamente uma semana, o número de internados em UTI somava 580. A maior quantidade registrada ainda era de 600 internados em leitos intensivos, que tinha ocorrido em julho do ano passado, durante o primeiro pico da Covid-19.
Outro comportamento que chama a atenção é a velocidade com que as internações aumentaram: foram mais de 200 pessoas que precisaram ir para a UTI apenas nos últimos 15 dias. Reflexo da interrupção da tendência de queda nos índices da pandemia, prevista para acontecer após o Carnaval.
Nesta quarta-feira (17), o Espírito Santo também bateu o sexto recorde consecutivo quando considerado o número total de internados no Sistema Único de Saúde (SUS). São 1.267 pessoas hospitalizadas, levando em conta os leitos de UTI e de enfermaria. Anteriormente, o recorde pertencia a julho do ano passado (1.104).
Para tentar conter o avanço da pandemia e evitar o colapso do sistema de saúde, o governador Renato Casagrande anunciou uma quarentena, que começa a partir desta quinta-feira (18), em todo o Estado. Durante o período de 14 dias, o setor de comércio e serviços não essenciais deverão ficar fechados.
Entre as medidas mais restritivas estão: a proibição do uso de espaços como parques e praças; a suspensão das aulas presenciais; o funcionamento de bares e restaurantes apenas por meio de entregas; a recomendação de atividades religiosas pela internet e o fechamento de mercados e padarias aos domingos e feridos.
"Chegamos a um ponto em que endurecer medidas em alguns municípios não surtiria efeito. São decisões difíceis, mas estamos priorizando a vida"
Na outra ponta da estratégia de combate à Covid-19, o Governo Estadual está antecipando o cronograma de entrega de 158 leitos de UTI. No início do mês foram abertas vagas dez vagas em Vitória. Já nesta semana, tiveram outras 22 em São José do Calçado, na Região Sul, e mais 15 na Serra.
Antes da segunda fase de expansão, o Estado contava com cerca de 700 leitos intensivos, destinados exclusivamente à pandemia. Atualmente, já são 767. Ainda assim, a taxa de ocupação tem ficado em torno dos 90%. A expectativa é que o número total de vagas de UTI chegue a 900 nas próximas semanas.
Além da ampliação da rede hospitalar, a vacinação seguirá ocorrendo à medida que novas remessas forem enviadas pelo Ministério da Saúde. Na madrugada desta quarta-feira (17), 84.600 doses chegaram ao Espírito Santo, para dar continuidade à imunização de trabalhadores da saúde e idosos com idade entre 75 e 79 anos.
Apesar de todas essas medidas, o secretário Nésio Fernandes voltou a destacar o papel fundamental da sociedade para interromper a cadeia de transmissão do novo coronavírus e diminuir a pressão no sistema de saúde. No vídeo divulgado nesta tarde, ele fez um apelo à população capixaba.
"Não saiam de casa, usem máscara se sair, saiam apenas para atividades essenciais e denunciem qualquer irregularidade."
"O momento em que o país vive é de colapso simultâneo de quase todos os Estado. Nós já sabemos o que aconteceu com os Estados que não adotaram as medidas necessárias no momento correto: colapsaram. Nós não queremos viver isso no Espírito Santo. Vamos dar exemplo e proteger a vida do nosso povo", pediu o secretário.