Apesar da expansão de leitos de UTI, ocupação continua acima de 90% nesta quarta-feira (17) Crédito: Helio Filho/Secom ES

Faz sete dias que o Espírito Santo bate recordes diários de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por causa do coronavírus . São os maiores números de toda a pandemia, dia após dia. Nesta quarta-feira (17), o Estado superou, pela primeira vez, a marca de 690 pacientes nessas condições – exatamente 691.

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - com recordes diários, ES se aproxima de 700 pacientes em UTI

Para além do nível nunca antes visto na rede pública capixaba, é importante ressaltar a dimensão deste crescimento. Há exatamente uma semana, o número de internados em UTI somava 580. A maior quantidade registrada ainda era de 600 internados em leitos intensivos, que tinha ocorrido em julho do ano passado, durante o primeiro pico da Covid-19.

Outro comportamento que chama a atenção é a velocidade com que as internações aumentaram: foram mais de 200 pessoas que precisaram ir para a UTI apenas nos últimos 15 dias. Reflexo da interrupção da tendência de queda nos índices da pandemia, prevista para acontecer após o Carnaval

Nesta quarta-feira (17), o Espírito Santo também bateu o sexto recorde consecutivo quando considerado o número total de internados no Sistema Único de Saúde ( SUS ). São 1.267 pessoas hospitalizadas, levando em conta os leitos de UTI e de enfermaria. Anteriormente, o recorde pertencia a julho do ano passado (1.104).

"Chegamos a um ponto em que endurecer medidas em alguns municípios não surtiria efeito. São decisões difíceis, mas estamos priorizando a vida" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Antes da segunda fase de expansão, o Estado contava com cerca de 700 leitos intensivos, destinados exclusivamente à pandemia. Atualmente, já são 767. Ainda assim, a taxa de ocupação tem ficado em torno dos 90%. A expectativa é que o número total de vagas de UTI chegue a 900 nas próximas semanas.

Governo abriu novos leitos de UTI no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES

Além da ampliação da rede hospitalar, a vacinação seguirá ocorrendo à medida que novas remessas forem enviadas pelo Ministério da Saúde. Na madrugada desta quarta-feira (17), 84.600 doses chegaram ao Espírito Santo , para dar continuidade à imunização de trabalhadores da saúde e idosos com idade entre 75 e 79 anos.

Apesar de todas essas medidas, o secretário Nésio Fernandes voltou a destacar o papel fundamental da sociedade para interromper a cadeia de transmissão do novo coronavírus e diminuir a pressão no sistema de saúde. No vídeo divulgado nesta tarde, ele fez um apelo à população capixaba.

"Não saiam de casa, usem máscara se sair, saiam apenas para atividades essenciais e denunciem qualquer irregularidade." Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo