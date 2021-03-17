Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agravamento

Covid-19: com recordes diários, ES se aproxima de 700 pacientes em UTI

Estado já bateu sete recordes seguidos no número de internados em leitos intensivos; em uma semana, o total passou de 580 para 691

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:41

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

17 mar 2021 às 17:41
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Apesar da expansão de leitos de UTI, ocupação continua acima de 90% nesta quarta-feira (17) Crédito: Helio Filho/Secom ES
Faz sete dias que o Espírito Santo bate recordes diários de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por causa do coronavírus. São os maiores números de toda a pandemia, dia após dia. Nesta quarta-feira (17), o Estado superou, pela primeira vez, a marca de 690 pacientes nessas condições – exatamente 691.
Covid-19 - com recordes diários, ES se aproxima de 700 pacientes em UTI
Para além do nível nunca antes visto na rede pública capixaba, é importante ressaltar a dimensão deste crescimento. Há exatamente uma semana, o número de internados em UTI somava 580. A maior quantidade registrada ainda era de 600 internados em leitos intensivos, que tinha ocorrido em julho do ano passado, durante o primeiro pico da Covid-19.
Outro comportamento que chama a atenção é a velocidade com que as internações aumentaram: foram mais de 200 pessoas que precisaram ir para a UTI apenas nos últimos 15 dias. Reflexo da interrupção da tendência de queda nos índices da pandemia, prevista para acontecer após o Carnaval.
Nesta quarta-feira (17), o Espírito Santo também bateu o sexto recorde consecutivo quando considerado o número total de internados no Sistema Único de Saúde (SUS). São 1.267 pessoas hospitalizadas, levando em conta os leitos de UTI e de enfermaria. Anteriormente, o recorde pertencia a julho do ano passado (1.104).
Para tentar conter o avanço da pandemia e evitar o colapso do sistema de saúde, o governador Renato Casagrande anunciou uma quarentena, que começa a partir desta quinta-feira (18), em todo o Estado. Durante o período de 14 dias, o setor de comércio e serviços não essenciais deverão ficar fechados.
Entre as medidas mais restritivas estão: a proibição do uso de espaços como parques e praças; a suspensão das aulas presenciais; o funcionamento de bares e restaurantes apenas por meio de entregas; a recomendação de atividades religiosas pela internet e o fechamento de mercados e padarias aos domingos e feridos.
"Chegamos a um ponto em que endurecer medidas em alguns municípios não surtiria efeito. São decisões difíceis, mas estamos priorizando a vida"
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Na outra ponta da estratégia de combate à Covid-19, o Governo Estadual está antecipando o cronograma de entrega de 158 leitos de UTI. No início do mês foram abertas vagas dez vagas em Vitória. Já nesta semana, tiveram outras 22 em São José do Calçado, na Região Sul, e mais 15 na Serra.
Antes da segunda fase de expansão, o Estado contava com cerca de 700 leitos intensivos, destinados exclusivamente à pandemia. Atualmente, já são 767. Ainda assim, a taxa de ocupação tem ficado em torno dos 90%. A expectativa é que o número total de vagas de UTI chegue a 900 nas próximas semanas.
Governo libera 60 leitos de UTI para tratamento do novo coronavirus no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
Governo abriu novos leitos de UTI no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Divulgação / Governo do ES
Além da ampliação da rede hospitalar, a vacinação seguirá ocorrendo à medida que novas remessas forem enviadas pelo Ministério da Saúde. Na madrugada desta quarta-feira (17), 84.600 doses chegaram ao Espírito Santo, para dar continuidade à imunização de trabalhadores da saúde e idosos com idade entre 75 e 79 anos.
Apesar de todas essas medidas, o secretário Nésio Fernandes voltou a destacar o papel fundamental da sociedade para interromper a cadeia de transmissão do novo coronavírus e diminuir a pressão no sistema de saúde. No vídeo divulgado nesta tarde, ele fez um apelo à população capixaba.
"Não saiam de casa, usem máscara se sair, saiam apenas para atividades essenciais e denunciem qualquer irregularidade."
Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo
"O momento em que o país vive é de colapso simultâneo de quase todos os Estado. Nós já sabemos o que aconteceu com os Estados que não adotaram as medidas necessárias no momento correto: colapsaram. Nós não queremos viver isso no Espírito Santo. Vamos dar exemplo e proteger a vida do nosso povo", pediu o secretário.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 6.819 mortes e passa de 351 mil casos

Quarentena no ES: condomínios podem multar quem não seguir as regras

"Se as medidas falharem, não terá leitos para todos", diz secretário do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo nesio fernandes Renato Casagrande Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Saúde Pública Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento
Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados