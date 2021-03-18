Guarda-sol, barracas e atividades coletivas estão proibidas nas praias do ES

PRESIDENTE KENNEDY

O município afirma que vai seguir o que determina o decreto nº 4838-R, do governo do Estado do Espírito Santo. A prefeitura ressalta que o Comitê Integrado contra a Covid tem atuação permanente com a fiscalização dos protocolos de segurança e ação no sentido de engajar a população a adotar uma postura em prol do bem coletivo. Os fiscais também atuam na dispersão de ambulantes das ruas, para que se evite aglomerações nesse momento de pandemia. O mesmo trabalho de manutenção das medidas de segurança sanitária será feito nas feiras livres da cidade.

O município seguirá as determinações definidas pelo governo do Estado quanto às medidas de enfrentamento e fiscalização.

Em Marataízes, no Sul do Estado, está proibido frequentar as praias do balneário. Os quiosques também não podem funcionar. Banhistas e ambulantes que forem flagrados em alguma delas serão orientados a se retirar. Os salva-vidas, de acordo com o município, vão pedir para as pessoas se retirarem e, caso alguém mostre resistência, a Polícia Militar ou Guarda Municipal deverão ser acionadas.

Em Itapemirim, no Sul do Estado, está suspenso o acesso aos bens públicos de uso comum e vão além das praias, incluindo a proibição das feiras dos produtores rurais e artesanais. Agentes da guarda municipal farão a fiscalização. O município também disse que pretende realizar barreiras sanitárias em pontos estratégicos.

Em Anchieta, no Sul do Estado, o fechamento das praias também é previsto. A informação divulgada pela assessoria de imprensa é de que nesta quarta-feira (17) e quinta-feira (18) acontecem reuniões envolvendo secretarias e entidades para traçar medidas em consonância às já estabelecidas pelo governo do Estado. Um novo decreto deve ser divulgado com as restrições locais e novas ações para enfrentamento à pandemia, segundo a prefeitura.