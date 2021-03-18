Um ano depois, nova quarentena no ES deve ser encarada com seriedade

Há um ano, população do ES passava por primeira experiência de isolamento social Crédito: iStock/Divulgação

quarentena que se inicia nesta quinta-feira (18) em todos os 78 municípios do Espírito Santo tem o efeito de um déjà-vu até quando se olha o calendário. No dia 17 de março do ano passado, o governo estadual começava a adotar as primeiras medidas restritivas para conter o avanço do novo coronavírus, o que provocou uma mudança na rotina privada e na vida social sem precedentes.

Ainda não havia mortes registradas pela Covid-19 no Estado, e o número de casos confirmados não passava de oito. A comparação com o dia 17 de março de 2021 impressiona quando se constata que, em apenas 24 horas, foram confirmados 2.146 casos da doença. Para distanciar ainda mais os dois cenários, acumulam-se desde então 351.116 diagnósticos confirmados e 6.819 mortes em território capixaba.

Naquele primeiro estágio, quem tinha condições de se fechar em casa se cercou não somente de mantimentos e álcool gel, provocando um breve desabastecimento, como de uma certa dose de paranoia. Àquela altura, compreensível.

O novo coronavírus e sua transmissibilidade ainda eram um mistério para a comunidade científica internacional. A recomendação do uso de máscaras ainda não estava consolidada. O que restava era o medo: até mesmo abrir a porta da residência para receber alguma entrega era considerado um comportamento de risco. Mas não demorou muito para o isolamento social desandar, sobretudo pela ausência de um pacto nacional de enfrentamento da doença.

Um ano depois, as novas variantes do vírus se espalham e contagiam a todos com novas dúvidas, não somente sobre o potencial mais alto de contágio quanto à gravidade. A ciência continua buscando respostas com rapidez, e é inegável que o terreno do conhecimento sobre a Covid-19 hoje é mais sólido.

Especialistas cada vez mais reforçam que o distanciamento social não só reduz a vulnerabilidade à infecção como pode inibir a probabilidade de casos mais graves, possivelmente pela menor inoculação viral. Recentemente, foi noticiado estudo prévio da Fiocruz que apontou que um adulto infectado com a variante P.1 apresenta uma carga viral dez vezes maior que o quadro por outras variantes. Diante dessa informação, fica mais evidente a importância de se evitar aglomerações.

Um ano depois das primeiras medidas para reduzir a circulação de pessoas no Estado, está mais do que evidente que se o contato social for reduzido, o que é o objetivo das novas regras impostas no Espírito Santo até o dia 31 de março, é possível frear o número de casos e, assim, evitar o colapso do sistema de saúde no atendimento aos pacientes mais debilitados. Vidas serão poupadas.

Não dá para tomar o mau exemplo das iniciativas anteriores que falharam como argumento contrário a uma quarentena que seja de fato eficiente, com o comprometimento da sociedade civil em prol dos interesses coletivos. Experiências como a do Reino Unido e de Portugal mostram que um isolamento bem feito consegue mudar o cenário local da pandemia.

E o Brasil já tem o exemplo de Araraquara, no interior de São Paulo, que conseguiu registrar queda de 50% de transmissão do vírus em 10 dias de lockdown. A cidade, contudo, ainda atravessa um pico de mortes e internações decorrente da alta incidência da variante brasileira nos casos detectados na população.

É verdade que o Espírito Santo não está em lockdown, a situação é outra. A quarentena por aqui impede o funcionamento de serviços não essenciais, mas não impõe proibições à circulação de pessoas. Mais uma vez a eficácia da medida dependerá dos comportamentos individuais e do rigor da fiscalização, a cargo do Estado e das prefeituras.

Se no ano passado o desconhecimento sobre o vírus conseguiu deixar as ruas vazias em um primeiro momento, hoje a informação está disseminada e deve ser a base para uma postura mais responsável. Todos estão cansados, mas é preciso entender que esse é o momento mais crítico da pandemia para os capixabas, quando mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados.