Nunca foi tão importante, desde o início da pandemia no ES, evitar o contágio

Uso de máscara no convívio social reduz o contágio da Covid-19 Crédito: Pixabay

O Espírito Santo, em um ano de pandemia, conseguiu gerenciar com competência seus recursos hospitalares e evitar o colapso, chegando ao ponto de, em ocasiões recentes, ser capaz de estender a mão a pacientes de outros Estados. Mas o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, já determinou que essa ajuda não será mais possível, com o percentual de ocupação acima dos 80%. A solidariedade acertadamente precisa dar lugar à precaução, porque o que se espera no Espírito Santo nas próximas três semanas é um novo pico de casos.

O s ecretário alertou para o risco de a falência na saúde vivenciada atualmente por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia pressionar o sistema de saúde capixaba . "Não é exagero reconhecer que estamos na iminência de que o colapso dos vizinhos possa transbordar, fora dos mecanismos que a gente tenha controle, também sobre o Espírito Santo", ressaltou. Como não há restrições sobre a circulação interestadual, o vírus e suas variantes não encontram barreiras. Assim, surge mais uma adversidade nessa contagem regressiva para o agravamento da pandemia no Espírito Santo.

A questão é que essa expectativa da piora do cenário ainda não é capaz de modificar o comportamento individual. O maior problema do Espírito Santo, a esta altura, não é a importação de casos, mas a pressão interna no sistema de saúde, com o aumento progressivo do número de pessoas em estado grave, que precisam recorrer ao tratamento intensivo.

Em um ano de pandemia, há algumas lições que deveriam estar mais evidentes para a sociedade, um entendimento que ainda escapa. Se os hospitais lotarem, medidas mais duras deverão ser tomadas, como o fechamento de espaços públicos, comércio e escolas. Se as pessoas, por livre consciência, passarem a adotar o distanciamento social como regra de conduta, evitando aglomerações e usando máscaras adequadas, a queda no contágio será inevitável. E não haverá necessidade de aumentar as restrições. Um ano depois, ainda se espera a mudança de mentalidade para atravessar a crise, enquanto a população não é vacinada em massa. Adaptação é palavra-chave para a sobrevivência.