Pressão nos hospitais que atendem Covid-19 tem aumentado nas últimas semanas no ES Crédito: Fernando Madeira

Espírito Santo registrou, nesta quinta-feira (11), o maior número de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) desde o início da pandemia: são 607 pacientes nos leitos intensivos da rede pública estadual destinados exclusivamente a casos do coronavírus

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - número de pacientes em UTI no ES é o maior de toda a pandemia

Até esta quinta-feira (11), o recorde era de 600 pacientes graves nas UTIs, contabilizados no dia 13 de julho de 2020, ainda durante o primeiro pico. Ao longo de todo o período pandêmico, em apenas outras sete ocasiões o Espírito Santo chegou a ter mais de 580 pacientes em leitos intensivos.

Também vale lembrar que não faz tanto tempo que o sistema de saúde capixaba vivia uma situação muito mais confortável. Em outubro, por exemplo, o Estado estava em uma fase de recuperação da curva de casos e chegou a ter menos de 500 pessoas internadas – isso levando em conta tanto as vagas em UTIs quanto as de enfermarias.

1.099 pacientes estão internados em leitos de enfermaria ou de UTI da rede pública do ES, nesta quinta-feita (11), devido à Covid-19

MAIS 148 LEITOS DE UTI PARA "TERCEIRA ONDA"

Papo de Colunista, o secretário de Saúde Ainda assim, em entrevista ao, o secretário de Saúde ressaltou que os leitos intensivos são a última ponta de combate à Covid-19 . "Os leitos não salvam todas as vidas. Nós vamos vencer essa pandemia com atenção primária, com a vacinação em massa e com o distanciamento social", afirmou.

ANÁLISE: AGRAVAMENTO E POSSÍVEL COLAPSO

A Gazeta ouviu duas especialistas: a infectologista Rúbia Miossi e a epidemiologista Diante de todo o atual cenário do Espírito Santo, a reportagem deouviu duas especialistas: a infectologista Rúbia Miossi e a epidemiologista Ethel Maciel . Ambas têm dúvidas se o sistema de saúde capixaba vai aguentar a maior pressão da pandemia e preveem semanas ainda mais duras no Estado.

"Esse recorde é reflexo do aumento no número de casos que já era esperado, até como consequência das aglomerações do Carnaval. A tendência é que as próximas semanas sejam de mais agravamento. A gente torce para que esses 158 leitos de UTI sejam suficientes, mas não tem certeza", admite Rúbia.

"Pela velocidade de transmissão, a gente deve colapsar em três semanas, se nada for feito" Ethel Maciel - Epidemiologista

No entanto, elas discordam em parte sobre o que precisa ser feito para que o futuro não seja tão ruim. A infectologista Rúbia Miossi prefere não falar em medidas mais rígidas, mas ressalta que "as pessoas precisam ter consciência para se afastarem, para que setores não sejam ainda mais penalizados".

Já a epidemiologista Ethel Maciel acredita que restrições são necessárias e urgentes. "É a única forma de salvar vidas, já que a vacinação está muito lenta. Estamos com jovens ficando graves e ocupando as UTIs por mais tempo. Precisamos restringir a circulação, porque o vírus se movimenta com as pessoas", defende.

"Não é hora de visitar mais ninguém. Nós estamos no pior momento da pandemia" Ethel Maciel - Epidemiologista

O que ambas têm certeza é que as medidas de distanciamento social seguem sendo indispensáveis, principalmente agora. "O que é urgente é as pessoas não ficarem se aglomerando e usarem máscara sempre que estiverem em contato com outra pessoa. Se cada um não fizer a sua parte e se empenhar, vai ser muito difícil", alerta Rúbia.

"O que a gente adotar agora vai surtir efeito daqui duas ou três semanas. Se não fizermos isso agora, podemos não conseguir retroceder. A situação é grave, muito grave. A sociedade precisa saber, adotar as medidas e usar máscaras mais filtrantes ou duas máscaras ao mesmo tempo", complementa Ethel.

O QUE DIZ A SESA

Em entrevista exclusiva cedida nesta quinta-feira (11) para A Gazeta, o subsecretário de vigilância em saúde Luiz Carlos Reblin afirmou que o cronograma de abertura para os 158 leitos de UTI até abril se mantém e garantiu que o Estado não trabalha com a hipótese de colapso no sistema de saúde.

"Nós já esperávamos esse aumento de casos e de internações. Por isso, nós estamos trabalhando no sentido de ampliar a nossa capacidade de atendimento às pessoas. Serão mais 60 leitos até o final desta quinzena, outros 48 até o final do mês e mais 40 em abril, chegando a 900 leitos de UTI", reforçou.

"É difícil confirmar pela limitação de recurso humano, mas nossa expectativa máxima de agora é de abrirmos até 1.000 leitos UTI" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de vigilância em saúde do Espírito Santo

Segundo ele, a previsão é que a curva da pandemia siga aumentando até o final de abril. "Trabalhamos com a mesma lógica da primeira onda. Começando o aumento agora, deve estabilizar em maio e depois reduzir. A magnitude e o tamanho dessa curva é que ainda vai levar de uma a duas semanas para compreendermos", admitiu.