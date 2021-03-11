Ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 atinge a marca de 80% no ES

Atual nível de ocupação das UTIs serve de alerta ao Estado Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ

Your browser does not support the audio element. Ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 atinge a marca de 80 por cento no ES

Cronograma de entregas dos novos leitos de UTI 70 leitos até o dia 15 de março

• 10 no Hospital de Vitória (já entregues)

• 20 no Hospital Santa Mônica

• 18 no Hospital Dório Silva

• 22 no Hospital Estadual de São José do Calçado



48 leitos até o final de março

• 30 no Hospital Estadual de Urgência e Emergência

• Dez no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares

• Oito no Hospital Estadual de Vila Velha



40 leitos até o final de abril

• 20 no Hospital Materno Infantil da Serra

• Dez no Hospital Geral de Linhares

• Dez no Hospital Estadual de Vila Velha



2ª fase de expansão

Com a segunda fase de expansão, o Estado deve ofertar 900 leitos de UTI para a Covid-19 até o fim de abril. Nesta quarta-feira, 580 pacientes estavam internados com sintomas graves da doença.

"É importante frisar que o Espírito Santo é o Estado que mais está abrindo leitos por habitante no Brasil, investindo, principalmente na rede própria, para que a disponibilidade de leitos a mais permaneça à disposição da população mesmo depois da pandemia" Secretaria de Estado da Saúde - Trecho de nota enviada à reportagem

IMPACTOS NO MAPA DE RISCO

Ainda assim, se o índice chegar a 81% crescem as chances dos municípios serem classificados como de risco moderado ou alto para a transmissão da Covid-19. Ou seja, de voltarem a conviver com restrições mais rígidas em atividades socioeconômicas, definidas pela matriz de risco estadual.

No último pronunciamento , o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, adiantou que as regras estabelecidas no final do ano passado podem sofrer mudanças nas próximas semanas, a fim de tentar conter o avanço da pandemia. A expectativa é que o 48º mapa de risco seja divulgado nesta sexta-feira (12).

Entenda como funciona a matriz de risco Eixo vulnerabilidade

• Formado pela taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente, diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do estado.



Eixo ameaça

• Composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município. Convivência com a pandemia

COMO FICA A AJUDA A OUTROS ESTADOS?

Desde que o Espírito Santo tem ofertado ajuda a pacientes de outros Estados do Brasil , as autoridades deixaram claro que esse ato não geraria prejuízo aos capixabas e estabeleceram que a ocupação de 80% das UTIs serviria como parâmetro para interromper tal assistência.

Apesar de ter atingido a marca de 80% nesta quarta-feira (10), a Sesa explicou que é necessário que o índice de ocupação se mantenha "em um comportamento sustentado" para que então alguma decisão sobre as transferências de pacientes de outros Estados seja tomada. A pasta, no entanto, não esclareceu quantos dias com a taxa neste nível seriam necessários para que houvesse a interrupção.

Ainda de acordo com a Sesa, o Espírito Santo recebeu mais um paciente de Santa Catarina nessa terça-feira (9), totalizando cinco pacientes". Até o momento, já foram disponibilizados 81 leitos de UTI para o recebimento de pacientes de outros Estados, incluindo também os de Amazonas Rondônia , em uma rede de solidariedade em meio à crise sanitária que atinge boa parte do país.

FILA DE AMBULÂNCIAS EM HOSPITAL NO ES

A Gazeta mostra alguns veículos e pacientes na entrada do local. A Sesa esclarece que o registro não tem relação com falta de vagas, uma vez que o Estado não colapsou e ainda há previsão de expansão de leitos. Referência para o tratamento de Covid-19 no Espírito Santo, o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, registrou fila de ambulâncias nesta quarta-feira (10). Um vídeo enviado para a reportagem demostra alguns veículos e pacientes na entrada do local. A Sesa esclarece que o registro não tem relação com falta de vagas, uma vez que o Estado não colapsou e ainda há previsão de expansão de leitos. Nesta quarta-feira (10), o Estado contava com 724 leitos de UTI disponíveis para pacientes com a Covid-19, dos quais 580 estavam ocupados

Your browser does not support the video tag.