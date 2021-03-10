Coronavírus: ES registra 6.642 mortes e passa dos 339 mil casos

Paciente transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Crédito: Helio Filho/Secom ES

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.472 novos casos, chegando a 339.054 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.548. Serra aparece em segundo, com 42.403 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.151) e Cariacica (26.323).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.667 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.894), em Vila Velha.

Até esta sexta-feira (05), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 320.004, sendo 1.327 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.