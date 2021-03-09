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50.200 doses

Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chega ao ES

O governador Renato Casagrande informou que com a nova remessa será possível concluir a vacinação de pessoas de 80 a 84 anos e em seguida iniciar a imunização do grupo de 75 a 79, em alguns municípios

Publicado em 09 de Março de 2021 às 20:28

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

09 mar 2021 às 20:28
Vacina
Nova remessa da vacina coronavac chegou ao Espírito Santo nesta terça-feira (09) Crédito: Latam/Divulgação
Chegou ao Espírito Santo na noite desta terça-feira (09) mais uma remessa da vacina Coronavac (Sinovac/Butantan) contra a Covid-19. É a sétima remessa encaminhada pelo Ministério da Saúde. As de 50.200 doses dos imunizantes chegaram ao Aeroporto de Vitória pouco depois das 19 horas.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os imunizantes serão encaminhados à Central Estadual de Frio da Sesa para organização e cadastramento, o que ocorrerá nesta quarta-feira (10).
Nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chega ao ES
A previsão é de que a distribuição aos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória aconteça nesta quarta-feira (10), à tarde. Já o envio às regionais de saúde NorteSul e Central será a partir desta quinta-feira (11).

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As doses serão distribuídas aos municípios para a imunização dos seguintes grupos:
  • 15% destinada à primeira dose (D1), para iniciar a vacinação de idosos de 75 a 79 anos (que totaliza 66.902 mil no Estado)
  • Doses para completar 100% da imunização referente a primeira dose (D1) dos idosos de 80 a 84 anos 
  • Doses para completar 100% da vacinação referente à segunda dose (D2) dos idosos de 90 anos ou mais
  • 3% referente a primeira dose (D1) para trabalhadores da saúde (totalizando 94% de cobertura para este grupo)
Em suas redes sociais o governador Renato Casagrande informou que  com a nova remessa será possível concluir a vacinação de pessoas de 80 a 84 anos e em seguida iniciar a imunização do grupo de 75 a 79, em alguns municípios.

REMESSAS SEMANAIS EM MARÇO

De acordo com a Sesa, o Ministério da Saúde definiu que a partir de março, a entrega das doses da vacina contra a Covid-19 seguirão um fluxo semanal, acompanhando o Programa Nacional de Imunização (PNI).
Desta forma, o órgão federal recebe as vacinas entre a quarta-feira e a segunda-feira. Na terça-feira o Ministério da Saúde organiza a planilha de distribuição aos Estados e Distrito Federal. A quarta e quinta-feira seguinte são destinadas para entregas nas unidades federadas.

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