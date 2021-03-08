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Imunização

Pazuello prevê até 28 milhões de doses de vacina até o fim de março

De acordo com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a grande maioria dessas vacinas virá do Instituto Butantan, em São Paulo, e da Fiocruz, no Rio de Janeiro

Publicado em 08 de Março de 2021 às 16:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mar 2021 às 16:07
Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello
Ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello Crédito: Alan Santos/PR
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garantiu que até o fim de março o Brasil terá de 25 milhões a 28 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para distribuição pelo Programa Nacional de Imunizações. A grande maioria dessas vacinas virá do Instituto Butantan, em São Paulo, e da Fiocruz, no Rio de Janeiro.
Pazuello participou na manhã desta segunda-feira (08) de uma reunião na Fiocruz com a direção da instituição e com o governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que preside o Fórum dos governadores. A Fiocruz deu início hoje à produção em massa de seu imunizante de Oxford/AstraZeneca.

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