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Coronavírus

Fiocruz anuncia produção em grande escala da vacina Oxford/AstraZeneca

Imunizante passou nos testes, mas produção atrasou porque máquina de lacres apresentou defeito. Previsão da fundação é entregar 3,8 milhões de doses até o fim do mês

Publicado em 08 de Março de 2021 às 14:48

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mar 2021 às 14:48
Vacina de Oxford
A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
A Fiocruz anunciou que produzirá a vacina de Oxford/AstraZeneca em grande escala a partir desta segunda-feira (08). Pelo menos 3,8 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19 serão entregues até o fim deste mês. Pelo calendário da instituição, 30 milhões de doses serão entregues até abril. E até meados do ano, a Fiocruz espera já ter disponibilizado 100 milhões de doses.
O anúncio foi feito durante a visita do governador Wellington Dias, do Piauí, que preside o consórcio de governos do Nordeste, e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao laboratório de BioManguinhos, onde as vacinas contra a Covid-19 estão sendo produzidas.
Já houve a conclusão dos testes de fábrica - em que as condições da produção são testadas. Os chamados testes de consistência verificam, por exemplo, se há alguma contaminação dos frascos na linha de produção, se o volume envasado está calibrado corretamente, se a temperatura de todo o processo está correta, entre outras variáveis. Para isso são feitas três produções independentes.
Se houver qualquer problema, e preciso parar a produção para reajustar os equipamentos. Havia o temor de que algum desajuste pudesse atrasar ainda mais a produção, mas não houve contratempo
Pelo calendário original, estava prevista a entrega de 15 milhões de doses até o fim deste mês. Um problema técnico em um dos laboratórios, no entanto, acabou atrasando a produção.
A presidente da Fiocruz, Nísia Silveira, não participou presencialmente da reunião porque teve contato com uma pessoa que testou positivo para Covid-19 na ultima sexta-feira (05).

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