ES quer comprar doses suficientes para vacinar adultos acima dos 30 anos

Vacinação contra a Covid-19 Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

“O que se prevê é uma quantidade grande de doses, para que a população de mais de 30 anos possa ser alcançada pela vacinação em massa, para garantir que a população capixaba reduza a circulação do vírus e possamos vencer a pandemia no Espírito Santo”, informou o secretário.

A imunização, explicou ainda, seguirá os grupos definidos pelo Plano Nacional de Imunização (PNI) e a ordem de distribuição do Ministério da Saúde. “Mas poderemos antecipar etapas da vacinação e podemos garantir que entre estes grupos estão os professores e os trabalhadores da segurança”, destacou ainda.

ENVIO DE NOVAS DOSES

O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, explicou ainda, durante o pronunciamento, que o Ministério da Saúde pactuou enviar para os estados, todas as semanas uma quantidade de doses de vacinas e ainda informar o volume a ser distribuído.

“Toda terça-feira comunicam o volume a ser entregue aos estados e, na quarta e quinta, fazem a distribuição. Mas não sabemos o volume de doses a serem distribuídas. São dadas as informações dias antes do recebimento”, explicou

Com isto, acrescenta Nésio, ainda não é possível fazer um planejamento organizado e estruturado. “Não há um calendário detalhado do quanto será disponibilizado e seguimos acompanhando a estratégia flutuante do Ministério da Saúde. Ainda não é possível fazer um planejamento bem estruturado como já foi realizado em nosso Estado em outros planos de imunização”, ponderou Nésio.

ALERTA A PREFEITOS

Nésio também informou que está negociando a compra de vacinas direto com várias embaixadas e indústrias, mas que não está sendo feito contato com intermediários.

“Neste momento muitos têm se apresentando como fornecedores. O Espírito Santo estabeleceu um procedimento de checagem porque não queremos cometer o risco de submeter nossa condução de enfrentamento da pandemia e da aquisição de imunizantes a qualquer tipo de risco comercial nas negociações com os laboratórios e a indústria”, explicou.