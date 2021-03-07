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Avião vai trazer paciente ao ES e levar corpo de vítima da Covid a SC

Daniel Pegoraro morreu no sábado (6) após ser transferido para hospital capixaba há quatro dias; quarto catarinense chega nesta segunda-feira (8)

Publicado em 07 de Março de 2021 às 20:41

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 mar 2021 às 20:41
Segundo paciente transferido de Santa Catarina chegou ao ES na tarde desta quarta (4)
Avião do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina é utilizado no transporte de pacientes com Covid-19 ao ES Crédito: Divulgação/CBMSC
Nesta segunda-feira (8), o Espírito Santo deve receber o quarto paciente transferido de Santa Catarina. Após a chegada, o mesmo avião usado nesse traslado deve levar o corpo de Daniel Pegoraro, catarinense que faleceu nesse sábado (6), em decorrência da Covid-19.
As informações foram passadas pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria de Saúde do Estado sulista. "A equipe da aeronave Arcanjo 2 deve realizar o transporte de um paciente e ao retornar fará a repatriação. Todos os protocolos estipulados pelo Ministério da Saúde serão seguidos", garantiram.
previsão é que o Espírito Santo receba ainda 12 pacientes de Santa Catarina, que estão sendo transferidos individualmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) aéreas. Todos estão em estado grave de saúde e serão levados ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na cidade de Serra.

A MORTE DO 1º PACIENTE DE SC

Primeiro catarinense transferido para o território capixaba, o motorista Daniel Pegoraro havia chegado ao Estado na última quarta-feira (3). Aos 34 anos, ele viu a doença evoluir uma semana após a contaminação e sofreu com a falta de ar, devido ao comprometimento do pulmão pelo novo coronavírus.
Daniel Pegoraro estava internado no Jayme dos Santos Neves
Daniel Pegoraro, ao lado da filha Danieli Crédito: Reprodução
Para conseguir respirar, ele precisou ser intubado ainda em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chapecó, cidade onde morava com a família. Apesar da assistência, ele não resistiu e faleceu nesse sábado (6), deixando a esposa Eliane Schmitz e a filhinha Danieli, de apenas cinco anos de idade.

COLAPSO NO SISTEMA DE SAÚDE

Ao longo da última semana, Santa Catarina já transferiu três pacientes ao Espírito Santo, por causa do colapso no sistema de saúde local. A assistência hospitalar do Estado não tem dado conta de atender todos os pacientes infectados pelo novo coronavírus, após o aumento significativo de casos.
O agravamento do cenário da pandemia aconteceu, praticamente, em cinco semanas: entre o final de janeiro e o início de março. No primeiro mês do ano, Santa Catarina chegou a receber 11 pacientes de Manaus (AM), quando ainda estava com menos de 60% das UTIs ocupadas.

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