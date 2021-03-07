Avião vai trazer paciente ao ES e levar corpo de vítima da Covid a SC

Avião do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina é utilizado no transporte de pacientes com Covid-19 ao ES

Para conseguir respirar, ele precisou ser intubado ainda em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Chapecó, cidade onde morava com a família. Apesar da assistência, ele não resistiu e faleceu nesse sábado (6), deixando a esposa Eliane Schmitz e a filhinha Danieli, de apenas cinco anos de idade.