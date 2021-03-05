Solidariedade na pandemia: SC ajudou pacientes de Manaus em janeiro

Pacientes de Santa Catarina são transferidos um a um em UTIs aéreas; todos estão em estado grave

foram abertos em SC entre o final de janeiro e o início de março

Superintendente de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, Diogo Losso acompanhou de perto os dois momentos vividos pelo Estado e é enfático ao ressaltar que "houve o momento de ofertar ajuda" a pacientes do Norte do País, sem comprometer a assistência à própria população.