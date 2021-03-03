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Chega ao ES primeiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina

Depois de atender doentes do Amazonas e Rondônia, o governo do Estado vai receber 15 pacientes do Estado do Sul do país diagnosticados com Covid-19

Publicado em 03 de Março de 2021 às 15:53

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

03 mar 2021 às 15:53
Chegada do primeiro paciente de Santa Catarina ao ES
Chegada do primeiro paciente de Santa Catarina ao ES Crédito: Divulgação/CBMSC
primeiro paciente com Covid-19 vindo de Santa Catarina chegou ao Estado na tarde desta quarta-feira (3). Ao todo, o Espírito Santo receberá 15 pacientes de Santa Catarina, após o colapso do sistema de saúde do estado. O passageiro, um homem de 34 anos, chegou em uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Estado do Sul do país.
 De acordo com o Corpo de Bombeiros catarinense, serão duas pessoas transportadas por dia: a aeronave da corporação fará o transporte de um paciente, enquanto um avião particular, contratado pela Secretaria da Saúde de Santa Catarina, fará o traslado de outro infectado pela doença.

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O voo pousou no Aeroporto de Vitória às 15h08. Uma ambulância já aguardava na pista. O paciente foi encaminhado para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. O governo do Estado garante que a oferta para os catarinenses não irá extrapolar a projeção de disponibilizar cerca de 45 leitos para pacientes de outros Estados.
O anúncio do acolhimento de pacientes que contraíram o coronavírus de Santa Catarina foi feito pelo governador Renato Casagrande, durante coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (1).
O Espírito Santo já havia recebido 36 do Amazonas e outros 30 de Rondônia, porém, mais da metade desses leitos já foram desocupados. Do Amazonas, apenas um  paciente permanece na UTI e outro na enfermaria, enquanto 26 receberam alta e oito morreram.
De Rondônia, 14 estão na terapia intensiva, sete em enfermaria, seis já foram liberados e seis foram a óbito, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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