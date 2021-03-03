Colatina começa a vacinar idosos de 80 a 84 anos contra a Covid-19

Vacinação em Colatina, Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, iniciou a vacinação de idosos de 80 a 84 anos nesta quarta-feira (3). Esta etapa da vacinação será feita diretamente nas unidades de saúde do município, das 8h às 12h, e em dias alternados: segundas, quartas e sextas-feiras. Ao todo, Colatina tem 1.645 idosos de 80 a 84 anos que compõem esse grupo prioritário.

Nesta semana, além desta quarta-feira (3), o idoso dessa faixa etária poderá se vacinar na sexta-feira (5). Na semana que vem, a vacinação continua nas unidades de saúde, na segunda-feira (8).

IDOSOS ACAMADOS

Os idosos de 80 a 84 anos que estão acamados ou com restrições de locomoção vão receber a visita dos profissionais de saúde para a vacinação nas próprias residências. Caso o idoso não tenha ainda cadastro junto à Secretaria de Saúde que identifique a sua situação de acamado ou saúde debilitada, é importante que um familiar ou representante legal realize antecipadamente o registro para garantir a visita e a vacinação.

Para realizar o cadastro, basta levar até a Unidade de Saúde mais próxima os documentos pessoais do idoso, o comprovante de residência e cartão de vacinação, além do documento que comprove vínculo do representante com o idoso. Já para se vacinar, o idoso precisa levar algum documento de identidade que mostre a idade, como RG e CPF, além do cartão do SUS e cartão de vacina.

Vacinação começa em Colatina, Noroeste do ES Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

COVID-19 E VACINAÇÃO EM COLATINA

Até o último boletim de saúde, divulgado pela Prefeitura de Colatina nesta terça-feira (2), o município possuía 14.859 casos de Covid-19 confirmados, 14.325 casos curados e 222 óbitos. O município segue no risco baixo no Mapa de Gestão de Risco do governo do ES, que monitora o avanço da Covid-19 e estabelece medidas para o controle da doença.

Colatina vacinou, até as 17h25 desta terça-feira (2), 70 idosos internados em Instituições de Longa Permanência e 1.358 profissionais de saúde que atuam na linha de frente das UTIs e CTIs dos hospitais locais, totalizando 1.428 pessoas.