Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de Fábio Santos de Sousa, de 26 anos, esfaqueado no bairro Niterói, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.





O crime aconteceu na tarde do dia 3 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o jovem foi atacado com golpes de faca na principal via do bairro Niterói. Mesmo ferido, ele tentou fugir, mas foi perseguido e atingido novamente. Ao todo, a vítima foi ferida com cerca de 10 facadas e não resistiu.





O autor do crime, Sérgio Vicente Pereira, de 44 anos, foi preso no dia 14 de abril, no município de São Gabriel da Palha. Ele morava no bairro Aimorés.





Segundo o delegado Valdimar Chieppe Celcino, Sérgio agiu sozinho. No dia do crime, ele seguiu a própria irmã e uma outra mulher até o local onde a vítima estava e ficou aguardando a chegada de Fábio.





Ainda de acordo com o delegado, assim que a vítima chegou, o autor iniciou o ataque com a faca. Após o primeiro golpe, Fábio tentou fugir, mas foi perseguido e atingido outras vezes.





A Polícia Civil informou que o crime foi motivado por vingança. Isso porque a vítima teria ameaçado a irmã do autor dias antes, o que gerou um registro com base na Lei Maria da Penha.





O próprio Sérgio confessou o crime à polícia e disse que estava arrependido. Ele chegou a afirmar que deu cerca de seis facadas, mas a investigação apontou que foram aproximadamente 10.





O autor foi indiciado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário.