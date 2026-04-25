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Norte do ES

Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte

Caso aconteceu no início deste mês no bairro Niterói; autor foi preso em São Gabriel da Palha e confessou o crime

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 17:23

Fabrício Silva

Fabrício Silva

Publicado em 

25 abr 2026 às 17:23
Câmera flagrou momento em que Fábio foi atingido pelo autor do crime em São Domingos do Norte Polícia Civil


A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a morte de Fábio Santos de Sousa, de 26 anos, esfaqueado no bairro Niterói, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo.


O crime aconteceu na tarde do dia 3 de abril deste ano. Segundo a Polícia Civil, o jovem foi atacado com golpes de faca na principal via do bairro Niterói. Mesmo ferido, ele tentou fugir, mas foi perseguido e atingido novamente. Ao todo, a vítima foi ferida com cerca de 10 facadas e não resistiu.


O autor do crime, Sérgio Vicente Pereira, de 44 anos, foi preso no dia 14 de abril, no município de São Gabriel da Palha. Ele morava no bairro Aimorés.


Segundo o delegado Valdimar Chieppe Celcino, Sérgio agiu sozinho. No dia do crime, ele seguiu a própria irmã e uma outra mulher até o local onde a vítima estava e ficou aguardando a chegada de Fábio.


Ainda de acordo com o delegado, assim que a vítima chegou, o autor iniciou o ataque com a faca. Após o primeiro golpe, Fábio tentou fugir, mas foi perseguido e atingido outras vezes.


A Polícia Civil informou que o crime foi motivado por vingança. Isso porque a vítima teria ameaçado a irmã do autor dias antes, o que gerou um registro com base na Lei Maria da Penha.


O próprio Sérgio confessou o crime à polícia e disse que estava arrependido. Ele chegou a afirmar que deu cerca de seis facadas, mas a investigação apontou que foram aproximadamente 10.


O autor foi indiciado por homicídio qualificado, com agravantes de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário.

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