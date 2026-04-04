Homem morre ao ser esfaqueado na rua em São Domingos do Norte

Um homem morreu após ser atingido por facadas no meio da rua no bairro Niterói, em São Domingos do Norte, na Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na tarde de sexta-feira (3) e a morte da vítima foi confirmada por funcionários do posto de saúde do município. Nenhum suspeito foi detido e a perícia foi acionada.
A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. A população pode ajudar compartilhando informações de forma anônima pelo Disque-Denúncia: por telefone, ligue para 181; pelo computador, é possível acessar o site aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para 27 99253-8181. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal, em Colatina.