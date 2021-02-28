Cachoeiro e Colatina começam a vacinar idosos a partir de 80 anos

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Essa nova fase de vacinação, já iniciada na Grande Vitória , está sendo feita com as novas doses que chegaram ao Estado na semana passada. Foram distribuídas entre os municípios capixabas 61 mil doses, sendo 38 mil frascos da AstraZeneca/Oxford e 23 mil da Coronavac, produzida pela parceria entre o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan.

De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro , a vacinação de idosos de 80 a 84 anos começará, a partir das 13h, na Policlínica Municipal. Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem sala de vacina, o procedimento será iniciado na terça-feira (2).

O idoso que faz parte desta faixa etária deve procurar a UBS de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com o cartão de vacina, CPF ou cartão SUS. A prefeitura de Cachoeiro recomenda que o idoso esteja com um acompanhante.

Já em Colatina, a prefeitura informou que nesta segunda-feira (01), será realizada uma reunião para definir as datas e o esquema da campanha de vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos de idade. Segundo a Coordenadoria de Imunização de Colatina, o município tem 1.645 pessoas nesta faixa etária.

Paralelo a esta fase, a prefeitura continua vacinando os idosos com 90 anos ou mais, fazendo busca ativa para identificar quem ainda não se vacinou e os idosos entre 85 a 89 anos, que podem ir nesta terça-feira (02), nos ginásios da Ademc e da ACD, que estarão novamente abertos das 8h às 14h para receber este grupo prioritário.

Nos dois municípios, o idoso que estiver acamado ou em outras condições que não seja possível ir até uma sala de vacina, um familiar ou responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde da sua região para agendar o atendimento domiciliar.

CACHOEIRO VACINA TRABALHADORES DE SAÚDE DA REDE PRIVADA

A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou ainda que nesta segunda-feira começará também a vacinar os trabalhadores da rede privada de saúde do município. A vacinação também será a partir das 13h, na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). A unidade funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h.

Serão contemplados os profissionais da saúde e de áreas administrativas e de apoio que atuam em estabelecimentos de saúde particulares, como clínicas (incluindo as odontológicas) ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros locais.