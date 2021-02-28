Cachoeiro e Colatina começam a vacinar idosos a partir de 80 anos

Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Colatina divulgaram que vão começar a vacinar idosos a partir de 80 anos de idade contra a Covid-19 nesta semana. Na maior cidade do Sul do Espírito Santo, a vacinação começa na tarde desta segunda-feira (1º). Já na cidade do Noroeste capixaba, o dia exato da semana para início será definido em reunião também nesta segunda.
Essa nova fase de vacinação, já iniciada na Grande Vitória, está sendo feita com as novas doses que chegaram ao Estado na semana passada. Foram distribuídas entre os municípios capixabas 61 mil doses, sendo 38 mil frascos da AstraZeneca/Oxford e 23 mil da Coronavac, produzida pela parceria entre o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan.
De acordo com informações da Prefeitura de Cachoeiro, a vacinação de idosos de 80 a 84 anos começará, a partir das 13h, na Policlínica Municipal. Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem sala de vacina, o procedimento será iniciado na terça-feira (2).
O idoso que faz parte desta faixa etária deve procurar a UBS de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com o cartão de vacina, CPF ou cartão SUS. A prefeitura de Cachoeiro recomenda que o idoso esteja com um acompanhante.
Já em Colatina, a prefeitura informou que nesta segunda-feira (01), será realizada uma reunião para definir as datas e o esquema da campanha de vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos de idade. Segundo a Coordenadoria de Imunização de Colatina, o município tem 1.645 pessoas nesta faixa etária.
Paralelo a esta fase, a prefeitura continua vacinando os idosos com 90 anos ou mais, fazendo busca ativa para identificar quem ainda não se vacinou e os idosos entre 85 a 89 anos, que podem ir nesta terça-feira (02), nos ginásios da Ademc e da ACD, que estarão novamente abertos das 8h às 14h para receber este grupo prioritário.
Nos dois municípios, o idoso que estiver acamado ou em outras condições que não seja possível ir até uma sala de vacina, um familiar ou responsável deve entrar em contato com a unidade de saúde da sua região para agendar o atendimento domiciliar.
CACHOEIRO VACINA TRABALHADORES DE SAÚDE DA REDE PRIVADA
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou ainda que nesta segunda-feira começará também a vacinar os trabalhadores da rede privada de saúde do município. A vacinação também será a partir das 13h, na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde). A unidade funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h.
Serão contemplados os profissionais da saúde e de áreas administrativas e de apoio que atuam em estabelecimentos de saúde particulares, como clínicas (incluindo as odontológicas) ambulatórios, laboratórios, farmácias e outros locais.
Para o atendimento, além de levar o cartão de vacina e cartão do SUS ou CPF, o trabalhador terá de apresentar um dos seguintes documentos para comprovação: crachá junto a declaração do serviço de saúde onde atua; contracheque atual; contrato de trabalho; carteira de trabalho; carteira do conselho de classe junto a declaração do serviço de saúde onde atua.