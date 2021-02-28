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Pandemia

Covid-19: ES ultrapassa 6.400 mortes e tem mais de 326 mil casos registrados

Neste domingo (28), o Estado registrou mais 990 diagnósticos positivos e oito óbitos decorrentes do coronavírus

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 17:08

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 fev 2021 às 17:08
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Desde o início da pandemia, mais de 6.400 pessoas morreram por Covid-19 apenas no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo ultrapassou a marca das 6.400 mortes causadas pelo novo coronavírus. Neste domingo (28), o Estado chegou a exatos 6.405 óbitos e 326.305 casos confirmados desde o início da pandemia. Apenas nas últimas 24 horas, foram registrados mais 990 diagnósticos positivos e oito vidas perdidas. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.149. Serra aparece em segundo, com 41.028 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.070), Cariacica (25.532), Cachoeiro de Itapemirim (17.483), Linhares (15.892) e Colatina (14.721).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.487 casos confirmados. Em seguida estão: Praia da Costa (4.742), Jardim da Penha (3.203), Praia de Itaparica (2.661) e Praia do Canto (2.363). Entre os dez primeiros, apenas Interlagos (6º), em Linhares, está fora da Grande Vitória.
Já quando se considera o número de mortes da pandemia, a ordem das cidades apresenta algumas mudanças, mas Vila Velha e Serra seguem como as primeiras, com 842 e 759 óbitos, respectivamente. Em seguida, estão Cariacica (730), Vitória (699), Cachoeiro de Itapemirim (338), Guarapari (224) e Colatina (222).
Além dos casos confirmados, 198.102 ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até este domingo (28), mais de 974 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 307.860 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.

VACINAÇÃO

vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Porém, os dados referentes à imunização não são atualizados pelo Governo Estadual aos finais de semana. Até a última sexta-feira (26), 118.135 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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