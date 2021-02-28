Covid-19: ES ultrapassa 6.400 mortes e tem mais de 326 mil casos registrados

Desde o início da pandemia, mais de 6.400 pessoas morreram por Covid-19 apenas no Espírito Santo

Além dos casos confirmados, 198.102 ainda são considerados suspeitos no Espírito Santo. Até este domingo (28), mais de 974 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 307.860 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.