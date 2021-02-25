ES recebeu 61 mil doses de vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (24) Crédito: Fernando Madeira

Os idosos com idade a partir de 80 anos devem ficar atentos. Com o início da vacinação dessa faixa etária nesta quinta-feira (25) , os municípios já iniciaram o processo de agendamento do local, dia e horário para aplicação do imunizante contra a Covid-19.

Este público passará a ser atendido porque o governo do Estado recebeu 61 mil doses de vacinas do Ministério da Saúde nesta quarta-feira (24). Do total, 38 mil frascos da AstraZeneca/Oxford e 23 mil da Coronavac.

Your browser does not support the audio element. Covid-19: quando começa a vacinação de idosos acima dos 80 no ES

Em Anchieta , no Sul do Estado, esse público será imunizado quando a vacinação dos idosos com 85 a 89 anos for concluída. O município destaca, por nota, que aguarda a chegada de novas doses. Não foi informada uma previsão da chegada de vacinas.

Além dos municípios da Grande Vitória, A Gazeta acionou as prefeituras de Aracruz, Linhares e São Mateus, no Norte do Estado; além de Cachoeiro de Itapemirim e Presidente Keneddy, no Sul do Estado. Assim que o retorno for enviado, o texto será atualizado.

Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil Crédito: Pfizer Brasil

VITÓRIA

Vitória On-line. Em Vitória , o agendamento para vacinar trabalhadores ativos da saúde e idosos de 80 anos ou mais estará disponível às 14 horas desta quinta-feira (25). A vacinação desse novo grupo já acontece nesta sexta-feira (26). Para fazer o agendamento online, basta acessar o link agendamento.vitoria.es.gov.br ou usar o aplicativo

Os idosos serão vacinados na Igreja Batista de Jardim da Penha, no Centro de Celebração de Jardim Camburi e nas unidades de saúde dos bairros Andorinhas, Do Quadro, República, Consolação, Alagoano, Fonte Grande, Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Jabour, Maria Ortiz, Resistência, Santa Luiza, Santa Martha, Santo André e São Cristóvao.

Os idosos acamados ou restritos ao leito serão vacinados em casa. Já os trabalhadores da saúde serão imunizados nas unidades de saúde dos bairros Conquista, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Jardim Camburi, Maruípe, Praia do Suá, Santo Antônio e Centro.

VILA VELHA

O município de Vila Velha tem uma média de 5.600 idosos na faixa etária de 80 a 84 anos. Até o momento, a administração municipal conta com 2.828 doses para atender este público. Os agendamentos serão iniciados, no site da prefeitura , na próxima segunda-feira (1). As imunizações terão início na terça-feira (2).

CARIACICA

A expectativa em Cariacica é de que as vagas para agendamento sejam abertas na próxima segunda-feira (1). O serviço deve ser feito no site vacina.cariacica.es.gov.br . Dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 indicam que a cidade conta com 2.880 idosos.

SERRA

Até o final da tarde desta quinta-feira (25), a Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) vai liberar o agendamento online para vacinar os idosos com 80 anos ou mais. A aplicação será feita já nesta sexta-feira (26). O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura da Serra, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

A partir de segunda-feira (1), o município vai liberar mais doses para a vacinação dos profissionais da Saúde. De acordo com a prefeitura, o governo do Estado enviou mais de 2.900 doses para atender os dois públicos.

Os locais de vacinação continuam sendo as unidades regionais de saúde de Jacaraípe, Boa Vista, Serra Dourada, Feu Rosa, Novo Horizonte e Serra Sede, além da unidade básica de saúde de Nova Almeida.

Os idosos com 80 anos ou mais que estejam acamados ou com dificuldades de locomoção serão vacinados em casa. Neste caso, não haverá necessidade de agendamento. As equipes de saúde têm esse público mapeado e farão contato direto. Para receber a vacina, os idosos devem apresentar um documento de identidade ou o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para os trabalhadores da área da saúde, será preciso um dos documentos: crachá, mais a declaração do serviço de saúde onde atua; contracheque; contrato de trabalho; carteira de trabalho ou carteira do conselho de classe, mais a declaração do serviço onde atua.

VIANA

Viana informou que já imunizou o público de 83 a 89 anos no último sábado (22) durante um mutirão. Com a chegada de novas doses prevista para esta quinta-feira (25), idosos com idade entre 78 a 82 anos passam a ser vacinados nesta tarde.

A prefeitura afirma que já vacinou, com duas doses, 100% dos idosos acima de 60 anos que moram em Instituições de Longa Permanência (ILP), as pessoas com deficiência que residem em instituições e os funcionários desses locais. Ainda há um grupo de profissionais da Saúde que recebe a segunda dose.

O município destaca que todo o grupo prioritário está referenciado no Programa de Saúde da Família (PSF), por isso, os idosos não precisam agendar e nem buscar atendimento nas unidades de saúde. Profissionais da prefeitura irão às residências para agendar e aplicar as doses no grupo definido pelo plano de imunização.

GUARAPARI

Guarapari pretende divulgar o cronograma de vacinação dos idosos entre 80 e 84 anos na próxima semana. No entanto, já está definido que a imunização será no formato Drive Thru, no Complexo Esportivo Maurice Santos.

Segundo a prefeitura, junto às doses para atender a este novo grupo, o governo do Estado também deve enviar o lote para proteger os profissionais da Saúde que atuam em estabelecimentos de saúde inscritos no Cadastro Nacional (CNES).

COLATINA