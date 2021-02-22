Vacinas contra Covid mantêm perfil de segurança esperado, diz Anvisa

Dados de monitoramento da Anivsa apontam para segurança das vacinas contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Ainda é cedo para uma análise definitiva, mas os dados monitorados até agora, obtidos no Brasil e em outros países, não apontam mudanças no perfil de segurança das vacinas contra o coronavírus . É o que afirma a gerente de monitoramento de produtos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ), Suzie Gomes.

"Ainda é muito cedo (para conclusão), porque o número de pessoas vacinadas ainda é muito pequeno em relação a outras vacinas. Mas as suspeitas que são notificadas e registradas, mais as informações adicionais com outras autoridades regulatórias e com a base de dados da OMS ( Organização Mundial de Saúde ), não mostraram nenhuma alteração no perfil de segurança da vacina, o que é um ponto muito positivo", disse.

A declaração ocorreu em encontro com jornalistas nesta segunda-feira (22) para explicar como ocorre o processo de monitoramento de eventos adversos que podem estar ligados às vacinas contra a Covid.

Questionada sobre os dados brasileiros, Gomes disse que, embora o monitoramento tenha iniciado "já na primeira agulhada", o período de vacinação ainda é curto para que haja análise conclusiva. Ainda assim, os dados até o momento não sugerem alterações no perfil esperado, aponta.

"O que posso dizer é que não existe até o momento nenhum sinal [de problema] de segurança importante que desencadeie um processo regulatório ou ação regulatória", afirmou.

De acordo com a gerente, empresas devem entregar em breve o primeiro relatório de monitoramento de dados de riscos e benefícios de cada vacina. Em geral, esses dados são esperados a cada 90 dias --no caso de vacinas aprovadas para uso emergencial, a ideia é que um resumo seja enviado em prazo menor, a cada 30 dias. "Aí teremos mais um elemento para a análise", apontou.

Segundo Gomes, os eventos adversos mais frequentes têm sido dor de cabeça, febre e fadiga, já previstos em bula. Esse tipo de efeito é esperado, em geral, em 1 em cada 10 pessoas que toma as vacinas. "É algo absolutamente esperado, são reações previstas e que acontecem com outras vacinas e medicamentos", destacou.

Atualmente, o processo de monitoramento de eventos adversos ocorre por meio de sistemas do Ministério da Saúde, que recebe dados de unidades de saúde, e da Anvisa, por meio do Vigimed. Gomes disse que, por terem diferenças na definição e usarem classificações amplas, os dados não servem para fins estatísticos.

Segundo ela, é natural que os sistemas usem uma definição ampla de eventos adversos - ainda que, com isso, entrem para o monitoramento muitos casos que provavelmente não terão nenhuma ligação direta com a vacina.

"Evento adverso é qualquer ocorrência indesejada após a vacinação e que não necessariamente possui relação causal com o uso da vacina ou outro imunobiológico. Essa definição é absolutamente ampla. O sujeito chegou para receber a vacina, viu a agulha e desmaiou, é um evento adverso, ainda que não tenha relação com o produto", explicou.

No caso de eventos adversos considerados graves, o processo de investigação é iniciado em até 48 horas. A análise ocorre em grupos da agência e pode ser submetida a especialistas externos. Não há prazo final para conclusão, o que depende de cada caso - para casos menos complexos, a análise costuma ocorrer em até uma semana. Em outros, o acompanhamento pode durar até 12 meses.