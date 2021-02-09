Colatina: veja onde e quando vacinar idosos com mais de 90 anos

Os idosos com 90 anos ou mais começam a receber as doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (9) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O esquema de vacinação do município contempla 32 unidades de saúde, que estarão abertas das 8h às 11h para a campanha de vacinação contra o coronavírus. A vacina aplicada será a da Coronavac, que chegou no município na sexta-feira (5).
A Coordenadoria de Imunização Municipal afirma que é importante que os idosos verifiquem o dia em que a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa estará funcionando para aplicar as doses da vacina. As unidades possuem dias diferentes para iniciar a vacinação. Além disso, é importante que o idoso leve algum documento de identidade que comprove a idade e a carteira de vacinação.
Segundo a Coordenadoria, o idoso que possui alguma dificuldade de mobilidade, ou que esteja acamado, pode solicitar aos agentes de saúde para receber as doses em casa. Caso o idoso com 90 anos ou mais não puder se vacinar no período determinado, novas datas serão divulgadas posteriormente.
AS UNIDADES DE SAÚDE E OS DIAS DE VACINAÇÃO
- Unidade Baunilha/Barbados - dias 09 e 10
- Unidade Bela Vista - dias 09 e 11
- Unidade Centro - dias 09 e 10
- Unidade Boapaba - dia 09
- Unidade Colatina Velha - dia 09
- Unidade Operário - dia 09
- Unidade Paul de Graça Aranha e Reta Grande - dia 09
- Unidade São Brás - dia 09
- Unidade Santo Antônio - dias 09 e 10
- Unidade Simonassi - dia 09
- Unidade 15 de Outubro e Ponte - dias 10 e 12
- Unidade Ayrton Senna - dias 10 e 11
- Unidade Columbia - dias 10 e 11
- Unidade Carlos Germano Naumann - dias 10 e 12
- Unidade Maria das Graças - dias 10 e 12
- Unidade Novo Horizonte - dia 10
- Unidade Nossa Senhora da Penha - dia 10
- Unidade São Pedro - dias 10 e 11
- Unidade Jardim Planalto - dias 10 e 12
- Unidade Vicente Soella - dia 10
- Unidade Luiz Iglesias e Itapina - dia 11
- Unidade São Miguel - dia 11
- Unidade São Silvano - dias 11 e 12
- Unidade São João Grande - dia 11
- Unidade São João Pequeno - dia 11
- Unidade Vila Lenira - dias 11 e 12
- Unidade Vila Real - dia 11
- Unidade Honório Fraga - dia 12
- Unidade Santa Joana - dia 12
- Unidade Nossa Senhora Aparecida - dia 12
- Unidade São Marcos - dia 12
- Unidade São Judas - dia 12