Colatina: veja onde e quando vacinar idosos com mais de 90 anos

A Coordenadoria de Imunização Municipal afirma que é importante que os idosos verifiquem o dia em que a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa estará funcionando para aplicar as doses da vacina. As unidades possuem dias diferentes para iniciar a vacinação. Além disso, é importante que o idoso leve algum documento de identidade que comprove a idade e a carteira de vacinação.