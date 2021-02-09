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Datas diferentes

Colatina: veja onde e quando vacinar idosos com mais de 90 anos

Serão 32  unidades de saúde disponíveis para a aplicação das doses da vacina. Confira quais são e veja as datas e os horários de vacinação
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:47

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:47

Brasília - Idosos com 80 anos ou mais, nesta terça-feira, 02 de fevereiro, são vacinados contra coronavirus, por drive thru.
Colatina: veja onde e quando vacinar idosos com mais de 90 anos Crédito: Divulgação
Os idosos com 90 anos ou mais começam a receber as doses da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (9) em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. O esquema de vacinação do município contempla 32 unidades de saúde, que estarão abertas das 8h às 11h para a campanha de vacinação contra o coronavírus. A vacina aplicada será a da Coronavac, que chegou no município na sexta-feira (5).
A Coordenadoria de Imunização Municipal afirma que é importante que os idosos verifiquem o dia em que a Unidade de Saúde mais próxima de sua casa estará funcionando para aplicar as doses da vacina. As unidades possuem dias diferentes para iniciar a vacinação. Além disso, é importante que o idoso leve algum documento de identidade que comprove a idade e a carteira de vacinação.
Segundo a Coordenadoria, o idoso que possui alguma dificuldade de mobilidade, ou que esteja acamado, pode solicitar aos agentes de saúde para receber as doses em casa. Caso o idoso com 90 anos ou mais não puder se vacinar no período determinado, novas datas serão divulgadas posteriormente.

AS UNIDADES DE SAÚDE E OS DIAS DE VACINAÇÃO

  • Unidade Baunilha/Barbados - dias 09 e 10
  • Unidade Bela Vista - dias 09 e 11
  • Unidade Centro - dias 09 e 10
  • Unidade Boapaba - dia 09
  • Unidade Colatina Velha - dia 09
  • Unidade Operário - dia 09
  • Unidade Paul de Graça Aranha e Reta Grande - dia 09
  • Unidade São Brás - dia 09
  • Unidade Santo Antônio - dias 09 e 10
  • Unidade Simonassi - dia 09
  • Unidade 15 de Outubro e Ponte - dias 10 e 12
  • Unidade Ayrton Senna - dias 10 e 11
  • Unidade Columbia - dias 10 e 11
  • Unidade Carlos Germano Naumann - dias 10 e 12
  • Unidade Maria das Graças - dias 10 e 12
  • Unidade Novo Horizonte - dia 10
  • Unidade Nossa Senhora da Penha - dia 10
  • Unidade São Pedro - dias 10 e 11
  • Unidade Jardim Planalto - dias 10 e 12
  • Unidade Vicente Soella - dia 10
  • Unidade Luiz Iglesias e Itapina - dia 11
  • Unidade São Miguel - dia 11
  • Unidade São Silvano - dias 11 e 12
  • Unidade São João Grande - dia 11
  • Unidade São João Pequeno - dia 11
  • Unidade Vila Lenira - dias 11 e 12
  • Unidade Vila Real - dia 11
  • Unidade Honório Fraga - dia 12
  • Unidade Santa Joana - dia 12
  • Unidade Nossa Senhora Aparecida - dia 12
  • Unidade São Marcos - dia 12
  • Unidade São Judas - dia 12

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