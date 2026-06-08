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Marco Bravo

O que estamos fazendo com o lixo que produzimos?

Grande parte desse material poderia ser reaproveitada, reciclada ou destinada corretamente, mas ainda acaba sendo descartada de forma inadequada, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 03:00

Públicado em 

08 jun 2026 às 03:00
Marco Bravo

Colunista

Marco Bravo

No dia 5 de junho celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a reflexão sobre a relação entre a humanidade e os recursos naturais. 


Mais do que uma comemoração, esta data representa um chamado à ação diante dos desafios ambientais que enfrentamos diariamente.


Um dos maiores problemas da atualidade é a geração excessiva de resíduos sólidos. Todos os dias, em média, cada pessoa produz cerca de um quilograma de resíduos, resultado do consumo crescente e dos hábitos da sociedade moderna. 


Grande parte desse material poderia ser reaproveitada, reciclada ou destinada corretamente, mas ainda acaba sendo descartada de forma inadequada, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos.

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Quando descartado incorretamente, o lixo pode contaminar rios, córregos e nascentes, obstruir sistemas de drenagem urbana, provocar enchentes, favorecer a proliferação de vetores de doenças, além de contribuir para a emissão de gases de efeito estufa. O problema não está apenas na quantidade de resíduos produzidos, mas principalmente na forma como lidamos com eles.


A solução passa pela adoção dos princípios da sustentabilidade, resumidos nos chamados 5 Rs: Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar. Pequenas atitudes diárias fazem grande diferença, como evitar descartáveis, separar corretamente os resíduos, compostar os resíduos orgânicos, utilizar ecopontos e apoiar iniciativas de coleta seletiva.

Lixo Shutterstock

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece responsabilidades compartilhadas entre governos, empresas e cidadãos. Entretanto, nenhuma legislação será suficiente sem a participação ativa da população. A mudança começa dentro de casa, nas escolas, nas empresas e nas comunidades.


O Dia Mundial do Meio Ambiente nos lembra que preservar a natureza não é apenas uma responsabilidade dos órgãos ambientais. É um compromisso coletivo. Cada embalagem descartada corretamente, cada árvore preservada, cada litro de água economizado e cada resíduo reciclado representam um passo em direção a cidades mais sustentáveis e resilientes.


A pergunta que fica é simples: que legado ambiental queremos deixar para as próximas gerações?


A natureza nos fornece água, alimentos, ar puro e qualidade de vida. Em contrapartida, espera apenas respeito, cuidado e responsabilidade. O futuro sustentável começa nas escolhas que fazemos hoje.

Livros recomendados:

Lixo Zero: Gestão de Resíduos Sólidos para uma Sociedade Sustentável – Rodrigo Sabatini


Nosso Futuro Comum – Livro fundamental para compreender o conceito de

desenvolvimento sustentável.


A Vida Secreta do Lixo – Reflexão sobre geração, descarte e reaproveitamento de resíduos.

Marco Bravo

Biólogo, mestre em Gestão Ambiental, comentarista de Meio Ambiente e Sustentabilidade da rádio CBN Vitória

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Coleta de lixo Meio Ambiente Atitude Sustentável
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