O que estamos fazendo com o lixo que produzimos?

No dia 5 de junho celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para promover a reflexão sobre a relação entre a humanidade e os recursos naturais.





Mais do que uma comemoração, esta data representa um chamado à ação diante dos desafios ambientais que enfrentamos diariamente.





Um dos maiores problemas da atualidade é a geração excessiva de resíduos sólidos. Todos os dias, em média, cada pessoa produz cerca de um quilograma de resíduos, resultado do consumo crescente e dos hábitos da sociedade moderna.





Grande parte desse material poderia ser reaproveitada, reciclada ou destinada corretamente, mas ainda acaba sendo descartada de forma inadequada, gerando impactos ambientais, sociais e econômicos.