"Lixo Zero": o futuro não comporta mais desperdício; conheça exemplos!

No último dia 30 de março foi recordado o Dia Internacional do Lixo Zero. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 1 bilhão de toneladas de comida própria para o consumo é jogado fora todos os anos. Cerca de 60% do desperdício de alimentos ocorre nos lares. Consumidores podem ajudar a combater o problema planejando melhor o que comprar, preparar e consumir. Perdas levam a prejuízos de US$ 1 trilhão por ano à economia. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que a data vai muito além da reflexão: é um chamado urgente à mudança de comportamento. Em um planeta onde consumimos mais do que a natureza consegue regenerar, o lixo deixou de ser apenas um problema urbano e passou a ser uma das faces mais visíveis da crise ambiental global.