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"Lixo Zero": o futuro não comporta mais desperdício; conheça exemplos!

Ouça a análise do comentarista Marco Bravo

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 10:12

Publicado em 

01 abr 2026 às 10:12
Lixo na praia, sujeira na areia, poluição
Lixo na praia, sujeira na areia, poluição Crédito: Pixabay
No último dia 30 de março foi recordado o Dia Internacional do Lixo Zero. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), 1 bilhão de toneladas de comida própria para o consumo é jogado fora todos os anos. Cerca de 60% do desperdício de alimentos ocorre nos lares. Consumidores podem ajudar a combater o problema planejando melhor o que comprar, preparar e consumir. Perdas levam a prejuízos de US$ 1 trilhão por ano à economia. Nesta edição do "CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade", o comentarista Marco Bravo traz como destaque que a data vai muito além da reflexão: é um chamado urgente à mudança de comportamento. Em um planeta onde consumimos mais do que a natureza consegue regenerar, o lixo deixou de ser apenas um problema urbano e passou a ser uma das faces mais visíveis da crise ambiental global.
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 01-04-26.mp3

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