Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN Meio Ambiente

O desafio em reduzir e reciclar o lixo acumulado em dias de folia

Ouça a participação do comentarista Marco Bravo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2026 às 10:13

Publicado em 

18 fev 2026 às 10:13
Fantasias de carnaval
Fantasias de carnaval Crédito: Tint Media/Shutterstock
O Carnaval é uma das maiores expressões culturais do Brasil. Move a economia, gera empregos, fortalece o turismo e reafirma nossa identidade. Mas também é um dos períodos de maior geração de resíduos nas cidades.
Em poucos dias de festa, toneladas de lixo são produzidas: latinhas de alumínio, garrafas PET e de vidro, copos plásticos descartáveis, embalagens de alimentos, confetes e serpentinas muitos feitos de plástico. Em grandes centros como o Rio de Janeiro, a coleta durante o Carnaval chega a centenas de toneladas por dia. E a maior parte desse material é reciclável.
O problema não é a festa. O problema é o destino do que sobra dela. Quando o descarte é inadequado, o lixo entope bueiros, contribui para alagamentos, contamina rios e acaba chegando ao mar. Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo. 
CBN - CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade - 18-02-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados