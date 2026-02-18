O desafio em reduzir e reciclar o lixo acumulado em dias de folia

Fantasias de carnaval Crédito: Tint Media/Shutterstock

O Carnaval é uma das maiores expressões culturais do Brasil. Move a economia, gera empregos, fortalece o turismo e reafirma nossa identidade. Mas também é um dos períodos de maior geração de resíduos nas cidades.

Em poucos dias de festa, toneladas de lixo são produzidas: latinhas de alumínio, garrafas PET e de vidro, copos plásticos descartáveis, embalagens de alimentos, confetes e serpentinas muitos feitos de plástico. Em grandes centros como o Rio de Janeiro, a coleta durante o Carnaval chega a centenas de toneladas por dia. E a maior parte desse material é reciclável.

O problema não é a festa. O problema é o destino do que sobra dela. Quando o descarte é inadequado, o lixo entope bueiros, contribui para alagamentos, contamina rios e acaba chegando ao mar. Ouça detalhes na participação do comentarista Marco Bravo.