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Covid-19

Começa operação para trazer pacientes de Santa Catarina para o ES

Homem de 34 anos é transportado por uma aeronave do Corpo de Bombeiros catarinense. Ao todo, o Espírito Santo receberá 15 pacientes que contraíram o coronavírus

Publicado em 03 de Março de 2021 às 13:23

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 mar 2021 às 13:23
Primeiro paciente infectado pela Covid-19 transportado ao ES deixou SC na manha desta quarta (3)
Primeiro paciente infectado pela Covid-19 transportado ao ES deixou SC na manha desta quarta (3) Crédito: Divulgação/Bombeiros/SC
A transferência de pacientes infectados pela Covid-19 de Santa Catarina para o Espírito Santo teve início na manhã desta quarta-feira (3). Uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Estado do Sul do país faz o transporte do paciente, um homem de 34 anos. A previsão é de chegada às 15h no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória.
Ao todo, o Espírito Santo receberá 15 pacientes de Santa Catarina, após o colapso do sistema de saúde do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros catarinense, serão duas pessoas transportadas por dia: a aeronave da corporação fará o transporte de um paciente, enquanto um avião particular, contratado pela Secretaria da Saúde de Santa Catarina, fará o traslado de outro infectado pela doença.
Os pacientes vindos de Santa Catarina ficarão em tratamento no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O governo do Estado garante que a oferta para os catarinenses não irá extrapolar a projeção de disponibilizar cerca de 45 leitos para pacientes de outros Estados.
O anúncio do acolhimento de pacientes que contraíram o coronavírus de Santa Catarina foi feito pelo governador Renato Casagrande, durante coletiva de imprensa realizada na segunda-feira (1).
"Estamos praticamente com 20 Estados com dificuldades de atender os pacientes, especialmente em UTI. Hoje abrimos 15 leitos para Santa Catarina, que apelou para que nós viabilizássemos alguma ajuda. Santa Catarina entrou em colapso", pontuou o governador.
O Espírito Santo já havia recebido 36 do Amazonas e outros 30 de Rondônia, porém, mais da metade desses leitos já foi desocupada. Do Amazonas, apenas um permanece na UTI e outro na enfermaria, enquanto 26 receberam alta e oito morreram. De Rondônia, 14 estão na terapia intensiva, sete em enfermaria, seis já foram liberados e seis foram a óbito, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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