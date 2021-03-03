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Pandemia

ES recebe novo lote de 48 mil doses de vacina contra a Covid-19

Secretaria de Estado da Saúde confirmou a chegada do novo lote de imunizantes da Coronavac na madrugada desta quarta-feira (3)

Publicado em 03 de Março de 2021 às 10:53

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

03 mar 2021 às 10:53
Coronavac
Espírito Santo recebeu novo lote com 48 mil doses de vacina da Coronavac Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) comunicou que o Espírito Santo recebeu, na madrugada desta quarta-feira (3) um lote com 48.200 novas doses da vacina da Coronavac, produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19.
De acordo com a pasta, 30,5% do novo lote de imunizante será destinado para a aplicação da primeira dose em idosos de 80 a 84 anos de idade, o que totalizará a cobertura de 80,5% desse público alvo. Outros 65% das unidades serão utilizadas na aplicação da segunda dose para idosos com 90 anos ou mais.
Até o momento, conforme consta no Painel Vacinação da Sesa, o Espírito Santo já recebeu 268.420 unidades de imunizantes contra a Covid-19. Quase 186 mil unidades já foram distribuídas para a aplicação da primeira dose e aproximadamente 78 mil vacinas foram destinadas à aplicação da segunda dose no Estado.

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