Coronavírus: ES registra 6.457 mortes e passa dos 328 mil casos

Coronavírus já foi responsável por mais de 250 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.086 novos casos, chegando a 328.601 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.345. Serra aparece em segundo, com 41.347 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.288) e Cariacica (25.738).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.536 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.758), em Vila Velha.

Até esta terça-feira (02), mais de 982 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 310.464 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado.