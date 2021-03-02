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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.457 mortes e passa dos 328 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 25 mortes e 1.086 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 02 de Março de 2021 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2021 às 17:01
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 250 mil mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Mais 25 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta terça-feira (02), totalizando 6.457 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.086 novos casos, chegando a 328.601 pessoas infectadas desde o início da pandemia. 

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 42.345. Serra aparece em segundo, com 41.347 confirmações da doença, seguido por Vitória (36.288) e Cariacica (25.738). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.536 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.758), em Vila Velha. 
Até esta terça-feira (02), mais de 982 mil testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 310.464 e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 123.933 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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