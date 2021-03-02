Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Veja como está a vacinação contra a Covid-19 na Grande Vitória

A vacinação, que começou pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, está, aos poucos, chegando aos idosos com idade mais avançada

Publicado em 02 de Março de 2021 às 12:18

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

02 mar 2021 às 12:18
Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca
Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca Crédito: Fernando Madeira
Tomar a vacina contra a Covid-19 está no topo da lista de desejos de muita gente. A vacinação, que começou pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, está, aos poucos, chegando aos idosos com idade mais avançada.
Em Vitória, a Secretaria de Saúde está com o agendamento aberto para que trabalhadores da saúde e idosos acima de 90 anos tomem a segunda dose da vacina. A primeira dose foi aplicada neste público entre os dias 19 de janeiro e 05 de fevereiro.
O agendamento é realizado no site da prefeitura e a aplicação ocorrerá entre esta terça-feira (02) e sexta-feira (05) nas unidades de saúde dos bairros Conquista, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santa Luiza, Maruípe, Praia do Suá, Centro e Santo Antônio.
O município informou ainda que já recebeu 41.352 doses da vacina contra a covid-19. Dessa, 32.067 já haviam sido aplicadas até o último sábado (27). Além disso, 25.761 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, enquanto 6.306 já receberam a segunda.
No momento, Vila Velha está aplicando a segunda dose da vacina nos profissionais de saúde e idosos acima de 90 anos, além de começar a aplicar a primeira dose em pessoas de 80 a 89 anos. Para receber a aplicação, é necessário fazer o cadastro online no site da Prefeitura, e, em seguida, fazer o agendamento, que será disponilizado a medida que o município for recebendo as doses. 
A aplicação é realizada na unidade de saúde escolhida pelo munícipe. Os acamados ou pessoas que têm mobilidade recebem as doses em casa.
Ao total, a Secretaria de Saúde informou que já recebeu 24.736 para aplicação da primeira dose e 9.988 para aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19. Dessas, 15.830 receberam a primeira dose; e, até o último sábado (27), 2.225 pessoas receberam a segunda dose. 
Em Cariacica, no momento, idosos de 80 a 84 anos estão recebendo a primeira dose da vacina contra covid-19. Para ser vacinado, é necessário realizar o agendamento no site da Prefeitura ou presencialmente, em uma das unidades de saúde do município. Os acamados também têm um campo específico dentro do site para realizar o agendamento e são vacinados em casa por técnicos de enfermagem ou enfermeiros.
Até o momento, a Prefeitura de Cariacica recebeu 18.663 doses da vacina. Deste total, 13.307 pessoas receberam a primeira dose; enquanto 5.536 receberam a segunda.
No município da Serra, a vacinação dos idosos com 80 anos ou mais começou na última sexta-feira (26). Para receber a dose, o agendamento também é online no site da Prefeitura. A expectativa é que nesta semana também sejam imunizados também os profissionais de saúde.
No total, o município já recebeu 28.038 doses. Destas, 18.211 foram destinadas à aplicação da primeira dose da vacina, enquanto 2.500 da segunda.
Em Viana, o município já começou a vacinar idosos de 78 a 82 anos de idade com a primeira dose, além de profissionais de saúde com a segunda. A vacinação é realizada em domicílio pela equipe da Secretaria de Saúde. Não há necessidade de agendamento. A prefeitura da cidade informou ainda que todos os idosos acima de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiências físicas institucionalizadas e funcionários de longa permanência já foram vacinados com as duas doses da vacina.
No total, 899 dos profissionais de saúde foram vacinados com a primeira dose da vacina; enquanto 288 com a segunda. Todos os idosos acima de 90 anos também já foram vacinados com a primeira dose, e 92% de 83 a 90 anos. 

Veja Também

Guarapari cria rota de trânsito para vacinar idosos entre 80 e 84 anos

Cidades do ES têm interesse em entrar em consórcio de compra de vacinas

O que fazer caso não consiga agendar a vacina contra a Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados