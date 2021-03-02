Veja como está a vacinação contra a Covid-19 na Grande Vitória

Ana Claudia Souza, enfermeira servidora na Unidade de Saúde de Araças. tomou a vacina contra Covid-19 de Oxford Astrazeneca Crédito: Fernando Madeira

Tomar a vacina contra a Covid-19 está no topo da lista de desejos de muita gente. A vacinação, que começou pelos profissionais de saúde que estão na linha de frente, está, aos poucos, chegando aos idosos com idade mais avançada.

Em Vitória , a Secretaria de Saúde está com o agendamento aberto para que trabalhadores da saúde e idosos acima de 90 anos tomem a segunda dose da vacina. A primeira dose foi aplicada neste público entre os dias 19 de janeiro e 05 de fevereiro.

O agendamento é realizado no site da prefeitura e a aplicação ocorrerá entre esta terça-feira (02) e sexta-feira (05) nas unidades de saúde dos bairros Conquista, Forte São João, Ilha de Santa Maria, Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santa Luiza, Maruípe, Praia do Suá, Centro e Santo Antônio.

O município informou ainda que já recebeu 41.352 doses da vacina contra a covid-19. Dessa, 32.067 já haviam sido aplicadas até o último sábado (27). Além disso, 25.761 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, enquanto 6.306 já receberam a segunda.

No momento, Vila Velha está aplicando a segunda dose da vacina nos profissionais de saúde e idosos acima de 90 anos, além de começar a aplicar a primeira dose em pessoas de 80 a 89 anos. Para receber a aplicação, é necessário fazer o cadastro online no site da Prefeitura, e, em seguida, fazer o agendamento, que será disponilizado a medida que o município for recebendo as doses.

A aplicação é realizada na unidade de saúde escolhida pelo munícipe. Os acamados ou pessoas que têm mobilidade recebem as doses em casa.

Ao total, a Secretaria de Saúde informou que já recebeu 24.736 para aplicação da primeira dose e 9.988 para aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19. Dessas, 15.830 receberam a primeira dose; e, até o último sábado (27), 2.225 pessoas receberam a segunda dose.

Em Cariacica, no momento, idosos de 80 a 84 anos estão recebendo a primeira dose da vacina contra covid-19. Para ser vacinado, é necessário realizar o agendamento no site da Prefeitura ou presencialmente, em uma das unidades de saúde do município. Os acamados também têm um campo específico dentro do site para realizar o agendamento e são vacinados em casa por técnicos de enfermagem ou enfermeiros.

Até o momento, a Prefeitura de Cariacica recebeu 18.663 doses da vacina. Deste total, 13.307 pessoas receberam a primeira dose; enquanto 5.536 receberam a segunda.

No município da Serra , a vacinação dos idosos com 80 anos ou mais começou na última sexta-feira (26). Para receber a dose, o agendamento também é online no site da Prefeitura. A expectativa é que nesta semana também sejam imunizados também os profissionais de saúde.

No total, o município já recebeu 28.038 doses. Destas, 18.211 foram destinadas à aplicação da primeira dose da vacina, enquanto 2.500 da segunda.

Em Viana , o município já começou a vacinar idosos de 78 a 82 anos de idade com a primeira dose, além de profissionais de saúde com a segunda. A vacinação é realizada em domicílio pela equipe da Secretaria de Saúde. Não há necessidade de agendamento. A prefeitura da cidade informou ainda que todos os idosos acima de 60 anos institucionalizados, pessoas com deficiências físicas institucionalizadas e funcionários de longa permanência já foram vacinados com as duas doses da vacina.