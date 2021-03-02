O que fazer caso não consiga agendar a vacina contra a Covid-19

Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra adotaram o agendamento on-line, disponibilizado nos sites das próprias prefeituras, para vacinar os primeiros grupos contra a Covid-19. No entanto, além de atenção à faixa etária que está sendo vacinada, é preciso ter paciência para conseguir agendar a aplicação dos imunizantes.
Na capital, o agendamento é realizado exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo Vitória Online. Caso o idoso não consiga realizá-lo devido à dificuldade tecnológica, a primeira orientação é pedir ajuda a algum familiar. Se ainda assim o problema insistir, o morador pode ir até a unidade de saúde, onde o recepcionista o ajudará a fazer o agendamento.
A Prefeitura informou ainda que não há fila de espera para receber a vacina, e, quando todas as vagas disponíveis são agendadas, o sistema emite um alerta informando a indisponibilidade de agendamento, Neste caso, o morador deve aguardar a chegada de mais doses.
Em Vila Velha, em caso de indisponibilidade no sistema de agendamento, a Prefeitura orienta os munícipes a enviarem um e-mail para o endereço [email protected] ou procurar unidade mais próxima, fazendo a solicitação presencialmente.
A Prefeitura informou ainda que o sistema de agendamento está passando por melhorias devido a reclamações que foram recebidas. Também não há fila de espera para receber a vacina.
Em Cariacica, como o agendamento também pode ser feito presencialmente em uma das unidades de saúde do município, a orientação é, caso não consiga realizá-lo online, buscar o atendimento em uma unidade.
Na Serra, apesar do agendamento ser exclusivamente on-line, a orientação é a mesma, procurar a unidade de saúde mais próximo, onde o recepcionista estará apto a fazer o agendamento.
Em Viana, apesar de não ter agendamento, caso o idoso que esteja na faixa etária de vacinação não tenha recebido a vacina, o familiar pode procurar uma unidade de saúde do município para fazer a solicitação.