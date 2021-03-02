O que fazer caso não consiga agendar a vacina contra a Covid-19

Orientação das prefeituras, caso não consiga fazer o agendamento on-line, é procurar ajuda em uma unidade de saúde presencialmente Crédito: Isaac Ribeiro

Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra adotaram o agendamento on-line, disponibilizado nos sites das próprias prefeituras, para vacinar os primeiros grupos contra a Covid-19. No entanto, além de atenção à faixa etária que está sendo vacinada, é preciso ter paciência para conseguir agendar a aplicação dos imunizantes.

Na capital , o agendamento é realizado exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo Vitória Online. Caso o idoso não consiga realizá-lo devido à dificuldade tecnológica, a primeira orientação é pedir ajuda a algum familiar. Se ainda assim o problema insistir, o morador pode ir até a unidade de saúde, onde o recepcionista o ajudará a fazer o agendamento.

A Prefeitura informou ainda que não há fila de espera para receber a vacina, e, quando todas as vagas disponíveis são agendadas, o sistema emite um alerta informando a indisponibilidade de agendamento, Neste caso, o morador deve aguardar a chegada de mais doses.

[email protected] ou procurar unidade mais próxima, fazendo a solicitação presencialmente. Em Vila Velha, em caso de indisponibilidade no sistema de agendamento, a Prefeitura orienta os munícipes a enviarem um e-mail para o endereçoou procurar unidade mais próxima, fazendo a solicitação presencialmente.

A Prefeitura informou ainda que o sistema de agendamento está passando por melhorias devido a reclamações que foram recebidas. Também não há fila de espera para receber a vacina.

Em Cariacica , como o agendamento também pode ser feito presencialmente em uma das unidades de saúde do município, a orientação é, caso não consiga realizá-lo online, buscar o atendimento em uma unidade.

Na Serra, apesar do agendamento ser exclusivamente on-line, a orientação é a mesma, procurar a unidade de saúde mais próximo, onde o recepcionista estará apto a fazer o agendamento.