Guarapari cria rota de trânsito para vacinar idosos entre 80 e 84 anos

Para evitar aglomeração, o município adotou o formato de drive thru. Nessa modalidade, não é preciso sair do carro para receber a dose da vacina. O serviço está disponível das 8h às 12h até esta quarta-feira (3). De acordo com a prefeitura, é preciso levar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.
A rota será iniciada pela Rua Augusto Gotardo (atrás da Moto Litoral). Em seguida o motorista deve virar à esquerda, na Avenida Adamastor Antônio da Silva, conhecida também como Avenida Guarapari, até chegar ao Complexo Esportivo.
A Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) “orienta os condutores a não estacionarem em fila dupla para não gerar transtornos no trânsito, lembrando que essa prática é ato irregular, passível de autuação”, informa a prefeitura, por nota.
REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES
Uma projeção da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indica que a vacinação de idosos ao longo dos dois primeiros meses do ano deve começar a produzir efeitos positivos a partir de abril.
A estimativa é que na faixa etária acima dos 80 anos, para a qual já terá sido dada a segunda dose da vacina contra a Covid-19, haja redução do número de internações e, consequentemente, de mortes provocadas pela doença.
Desde o início da pandemia, essa faixa etária concentrou quase 30% das mortes decorrentes da Covid-19 no Espírito Santo. Dos 6.432 óbitos registrados até esta segunda-feira (1º), 1.811 atingiram pessoas a partir dos 80 anos.