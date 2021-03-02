Guarapari cria rota de trânsito para vacinar idosos entre 80 e 84 anos

A vacinação dos idosos acontece até quarta-feira (3) em Guarapari Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Para facilitar o acesso dos idosos de 80 a 84 anos ao ponto de vacinação contra a Covid-19 Guarapari criou uma rota de trânsito destinada aos veículos que terão como destino o Complexo Esportivo Maurice Santos, localizado no bairro Muquiçaba.

Para evitar aglomeração, o município adotou o formato de drive thru. Nessa modalidade, não é preciso sair do carro para receber a dose da vacina. O serviço está disponível das 8h às 12h até esta quarta-feira (3). De acordo com a prefeitura, é preciso levar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

A rota será iniciada pela Rua Augusto Gotardo (atrás da Moto Litoral). Em seguida o motorista deve virar à esquerda, na Avenida Adamastor Antônio da Silva, conhecida também como Avenida Guarapari, até chegar ao Complexo Esportivo.

A Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) “orienta os condutores a não estacionarem em fila dupla para não gerar transtornos no trânsito, lembrando que essa prática é ato irregular, passível de autuação”, informa a prefeitura, por nota.

Prefeitura de Guarapari criou uma rota para facilitar vacinação de idosos Crédito: Reprodução/PMG

REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES

A estimativa é que na faixa etária acima dos 80 anos, para a qual já terá sido dada a segunda dose da vacina contra a Covid-19, haja redução do número de internações e, consequentemente, de mortes provocadas pela doença.