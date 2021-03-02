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Covid-19

Cidades do ES têm interesse em entrar em consórcio de compra de vacinas

Vitória e Cariacica demonstraram interesse em participar da ação organizada pela Frente Nacional de Prefeitos; presidente da FNP alega que mais de 100 municípios já aderiram

Publicado em 01 de Março de 2021 às 21:13

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 mar 2021 às 21:13
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha
Chegada das vacinas da Oxford/AstraZeneca à Vila Velha Crédito: William Caldeira/Secom PMVV
Diante da falta de vacinas contra a Covid-19 para atender toda a população, os municípios estão se organizando para comprar os imunizantes de forma independente. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) anunciou, nesta segunda-feira (1), que criou um consórcio de cidades que têm intenção de adquirir as doses e, no Espírito Santo, Vitória e Cariacica demonstraram interesse em participar.
Segundo José Donizette, prefeito de Campinas-SP e presidente da FNP, o consórcio de municípios tem o objetivo de angariar fundos para a aquisição e distribuição das vacinas de forma independente, além de insumos e material para a produção dos imunizantes. De acordo com o prefeito, mais de 100 municípios de todo o país já demonstraram interesse em participar do consórcio e o prazo para a confirmação oficial da adesão é até esta sexta-feira (5).

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Donizette explicou que a intenção é comprar qualquer vacina que esteja disponível no mercado, desde que tenha a comprovação da eficácia no combate à Covid-19 pela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desta forma, conforme disse o prefeito, os municípios receberão a quantidade de doses correspondente ao investimento feito no consórcio.
A expectativa de Donizette é que, entre março e abril, o consórcio tenha condições de adquirir os imunizantes. " Fizemos a reunião com 10 prefeitos de capitais e colocamos esse prazo. Só hoje (1), tivemos a adesão de 100 prefeituras nesse consórcio. Acredito que, ainda no final de março ou abril, estaremos aptos a fazer a compra", disse.

GRANDE VITÓRIA

A reportagem de A Gazeta demandou as prefeitura da Grande Vitória para saber o interesse dos órgãos em aderir ou não ao consórcio. A prefeitura da Capital informou que participou da reunião da FNP e que o município tem interesse na aquisição de vacinas para complementar as políticas públicas do Ministério da Saúde.
Cariacica também confirmou que teve um representante na reunião, mas alegou que vai analisar todos os critérios de compra que ainda serão apresentados antes de tomar uma decisão sobre a adesão ou não ao consórcio.

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A Prefeitura da Serra informou que não possui interesse na compra de vacinas de forma isolada, uma vez que, segundo o órgão, as ações estratégias de enfrentamento à pandemia devem ser realizadas de forma pactuada e compartilhada com os municípios e o governo do Estado.
Já Vila Velha comunicou que não participou da reunião e que segue negociando a compra de 100 mil doses de vacinas com um laboratório internacional, cujo fabricante não foi divulgado pela prefeitura por conta de um acordo de confidencialidade.

MUNICÍPIOS INTERESSADOS

A FNP, por meio da assessoria de imprensa do órgão, enviou à reportagem a lista de 66 municípios que já confirmaram que irão participar do consórcio, até as 17h desta segunda-feira (1). Ainda segundo a frente nacional, outros municípios demonstraram interesse na adesão, mas ainda não têm sua participação garantida. Confira abaixo a relação oficial da FNP:

Arquivos & Anexos

Lista de municípios que manifestaram interesse em aderir ao consórcio de compra de vacinas

Na lista, constam os municípios que já confirmaram a participação no consórcio
Tamanho do arquivo: 24kb
Baixar

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