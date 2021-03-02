O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e líderes de outros sete Estados visitaram na manhã desta terça-feira (2) a fábrica da União Química, em Brasília. O laboratório é responsável pela produção da vacina russa Sputnik V no Brasil.
O imunizante era um dos que estavam na mira dos governadores que querem comprar em conjunto mais doses para fazer avançar o cronograma de vacinação, que anda a passos lentos.
Governo federal se comprometeu a comprar vacina russa, diz Casagrande
Durante a visita, Casagrande reiterou que os governadores estão dispostos a adquirir vacinas para acelerar o Plano Nacional de Imunização (PNI), porém ressaltou que o Ministério da Saúde irá comprar e disponibilizar também a Sputnik.
“A prioridade é do governo federal, e o ministério (da Saúde) está dizendo que vai comprar a produção da União Química. Se for preciso, nós compraremos. Mas o ministério está dizendo que não será preciso, que comprarão todas as vacinas”, afirmou.
O governador apontou que a União Química tem capacidade de ofertar 10 milhões de doses da Sputnik V nos meses de março e abril. Em seguida, a expectativa é de que o laboratório consiga manter uma produção de 8 milhões de doses por mês.
“Importante destacar que o Ministério da Saúde disse que poderá ampliar a entrega e comprar 38 milhões de doses nos próximos três meses com a Sputnik, Covax e Biontec (somadas)", ressaltou.
Além de Casagrande, a visita teve a presença dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema; Alagoas, Renan Filho; Tocantins, Mauro Carlesse; Ceará, Camilo Santana; Pernambuco, Paulo Câmara; Piauí, Wellington Dias; e Mato Grosso, Mauro Mendes, e também de representantes do Ministério da Saúde e da embaixada russa.
Após a visita à fábrica da União Química, os governadores seguiram para a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, onde haverá uma reunião sobre a aquisição das vacinas.
“Estamos em uma articulação, em uma pressão para que o governo federal tenha outros fornecedores. Estamos perdendo mais de 1,2 mil pessoas por dia. É fundamental que todos nós façamos um esforço para adiantar a vacinação e salvar vidas”, ressaltou Casagrande.