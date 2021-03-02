Renato Casagrande participa de visita ao laboratório União Química, em Brasília Crédito: Vera Canfran / GovernoES

O governador do Espírito Santo Renato Casagrande , e líderes de outros sete Estados visitaram na manhã desta terça-feira (2) a fábrica da União Química, em Brasília. O laboratório é responsável pela produção da vacina russa Sputnik V no Brasil.

Your browser does not support the audio element. Governo federal se comprometeu a comprar vacina russa, diz Casagrande

Durante a visita, Casagrande reiterou que os governadores estão dispostos a adquirir vacinas para acelerar o Plano Nacional de Imunização (PNI), porém ressaltou que o Ministério da Saúde irá comprar e disponibilizar também a Sputnik.

“A prioridade é do governo federal, e o ministério (da Saúde) está dizendo que vai comprar a produção da União Química. Se for preciso, nós compraremos. Mas o ministério está dizendo que não será preciso, que comprarão todas as vacinas”, afirmou.

O governador apontou que a União Química tem capacidade de ofertar 10 milhões de doses da Sputnik V nos meses de março e abril. Em seguida, a expectativa é de que o laboratório consiga manter uma produção de 8 milhões de doses por mês.

“Importante destacar que o Ministério da Saúde disse que poderá ampliar a entrega e comprar 38 milhões de doses nos próximos três meses com a Sputnik, Covax e Biontec (somadas)", ressaltou.

Além de Casagrande, a visita teve a presença dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema; Alagoas, Renan Filho; Tocantins, Mauro Carlesse; Ceará, Camilo Santana; Pernambuco, Paulo Câmara; Piauí, Wellington Dias; e Mato Grosso, Mauro Mendes, e também de representantes do Ministério da Saúde e da embaixada russa.

Após a visita à fábrica da União Química, os governadores seguiram para a residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados , Arthur Lira, onde haverá uma reunião sobre a aquisição das vacinas.