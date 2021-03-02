Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reunião em Brasília

Lira sugere fundo contra Covid-19, mas Casagrande diz que não há "dinheiro novo"

Os governadores se reuniram com o presidente da Câmara nesta terça-feira (2) e pediram que fosse criado um grupo de trabalho liderado pelo Congresso para acompanhar temas relacionados à pandemia

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:21

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

02 mar 2021 às 18:21
Governador Renato Casagrande
Governador Renato Casagrande Crédito: Reprodução/ CNN Brasil
Em almoço nesta terça-feira (2), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou a criação, no Orçamento, de uma megarubrica para reunir todas as despesas destinadas ao combate da Covid-19 e pediu aos governadores ajuda para mobilizar suas bancadas e ampliar esse montante com emendas.
Lira sugere fundo contra Covid-19, mas Casagrande diz que não há "dinheiro novo"
Contudo, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que participou do encontro, afirmou que, sem o orçamento de guerra, os recursos dos governos estaduais são limitados.
“Lira propôs um fundo emergencial de enfrentamento à Covid juntando todas as rubricas do orçamento. Dissemos que as rubricas deste ano são menores que o orçamento de guerra do ano passado. É preciso que se busque dinheiro novo para fortalecer esse fundo contra a Covid-19”, disse.
Os governadores se reuniram nesta terça com Lira para debater soluções conjuntas para o enfrentamento da crise sanitária. Aos presentes, o presidente da Câmara afirmou não ser o momento de apontar "os dedos uns contra os outros".

Veja Também

"Falta de coordenação nacional na pandemia é exaustiva", diz Casagrande

"É hora de nós todos nos unirmos para apontarmos, isso sim, a única coisa que importa, na única direção que importa: seringas, vacinas, na direção dos braços dos brasileiros", disse, em discurso distribuído à imprensa.
Nesta segunda-feira (1), Casagrande chegou a convocar uma coletiva de imprensa para esclarecer os dados publicados pelo presidente Jair Bolsonaro sobre os recursos enviados ao Estado em 2020. Segundo o governador, o valor recebido referente à ajuda do governo federal no combate à pandemia era um décimo do montante divulgado pelo presidente.
O líder do centrão pediu a governadores que mobilizem suas bancadas para que aloquem "novos recursos para algum novo programa ou para o reforço de algumas dessas rubricas", e que convençam congressistas de seus estados "para que destinem parte ou quem sabe a totalidade de suas emendas" ao fundo. "O Brasil já tem problemas demais. E a política não pode ser mais um deles. A política tem de ser parte da solução", afirmou.
O aceno ocorre em meio a atritos entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por causa da adoção de medidas restritivas quando o Brasil enfrenta o seu pior momento na pandemia.
Os governadores criticam a campanha de Bolsonaro contra medidas restritivas e falam em insensatez e negacionismo.

Veja Também

"Governo federal se comprometeu a comprar vacina russa", diz Casagrande

GRUPO DE TRABALHO PARA ACOMPANHAR VACINAÇÃO

Na reunião, os governadores pleitearam ainda que o Congresso Nacional e os governadores formem, junto com o Ministério da Saúde, um grupo de trabalho para fiscalizar o cumprimento do cronograma de vacinação contra a Covid-19.
“Pedimos que ele (Lira) pudesse liderar junto com presidente do Senado uma coordenação nacional que tenha também o Ministério da Saúde e um governador em cada região para acompanhar cronograma de vacinação. Ele apresentou o cronograma com 140 milhões de vacinas até o mês de abril, mas esse cronograma precisa ser acompanhado, porque já foram apresentados outros e eles não se cumprem efetivamente”, ressaltou Casagrande.

Veja Também

Governadores querem apoio de Congresso e STF em nova frente contra a Covid-19

Ao ser questionado se o grupo teria o papel de servir como uma alternativa à gestão federal do plano de vacinação, o governador do Espírito Santo afirmou que o objetivo não é alienar o governo federal e, sim, criar um ambiente de diálogo. “Lira fez um apelo para que haja um ambiente de diálogo. Ouviu de todos os governadores que estamos abertos a encontrar esse caminho, mas é preciso também que o presidente da república tenha esse comportamento”, apontou.

CÂMARA VAI VOTAR PROJETO QUE PERMITE QUE ESTADOS COMPREM VACINA

Na manhã desta terça, Lira afirmou que será votado nesta semana o projeto de lei que autoriza os estados, os municípios e o setor privado a adquirirem imunizantes contra a Covid-19 (PL 534/21). O texto, já aprovado pelo Senado, permite que os compradores assumam a responsabilidade civil pela imunização, o que abre caminho para a entrada de novas variedades de vacina no País.
Já o setor privado fica obrigado a doar todas as doses compradas para o Sistema Único de Saúde (SUS) enquanto estiver em curso a vacinação dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Após a conclusão dessa etapa, as empresas poderão ficar com metade das vacinas que adquirirem, e elas deverão ser aplicadas gratuitamente. A outra metade deverá ser remetida ao SUS.
*Com informações da Agência Folhapress e Agência Câmara de Notícias.

Veja Também

Governo Doria quer comprar 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V

Covax entregará 237 milhões de doses de vacinas a 142 países até maio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Renato Casagrande Arthur Lira Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados