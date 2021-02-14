Mais dois pacientes de Manaus curados da Covid no ES têm alta do hospital

Mais dois pacientes do Amazonas que estavam no Espírito Santo para se tratar da infecção do novo coronavírus receberam alta médica neste domingo (14). No total, 36 pessoas foram transferidas de Manaus para o Estado no dia 21 de janeiro. Agora já são 17 manauaras que se curaram da doença após ficarem internados no Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os dois últimos pacientes que receberam alta apresentaram melhora clínica e fizeram dois testes de RT-PCR, com resultados negativos, nas últimas 24 horas. A volta dos pacientes transferidos para casa é de responsabilidade do Ministério da Saúde e do governo do Estado do Amazonas. Eles devem regressar em voo comercial, neste domingo (13), às 20h35.
Dos 36 pacientes transferidos do Amazonas para o Espírito Santo, 13 permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, sendo dois em UTI e 11 em enfermaria. Seis, infelizmente, evoluíram a óbito por complicações da doença.
Seis evoluíram a óbito por complicações da doença. Com a alta deste domingo (14), sobe para 17 o número de pacientes que receberam alta médica.