ES recebe mais cinco pacientes com Covid-19 de Rondônia

Primeira paciente de Rondônia chegou no domingo à tarde ao Aeroporto de Vitória em uma UTI aérea Crédito: Helio Filho/Secom ES

Mais cinco pacientes de Rondônia , que se encontram em estado grave devido à infecção pelo coronavírus , chegaram ao Espírito Santo . Agora, são seis rondonienses internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra

De avião, três pacientes chegaram na segunda-feira (8) e outros dois nesta terça-feira (09) ao Estado. A decisão de receber mais pacientes vindos do Norte do país foi tomada pelo governador Renato Casagrande devido ao colapso da rede de saúde de Rondônia.

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A primeira a chegar foi uma mulher, de 52 anos, que veio para dar continuidade ao tratamento contra a Covid-19 em solo capixaba. Segundo a Sesa, "o acolhimento a esses pacientes acontece em função da atual situação de grave crise sanitária naquele Estado, com registros de falta de leitos de UTI", registrou, em nota.

CRISE SAÚDE

Rondônia possui menos de 300 leitos de UTI e não tem como atender todos os doentes graves de coronavírus. As transferências estão sendo feitas por meio do serviço de UTI aérea, contratado pelo governo do Estado de Rondônia. O processo de regulação acontece em parceria entre as secretarias de saúde dos Estados.

"O SUS se organiza e se mobiliza para responder a esta grave crise sanitária que vivenciamos. Temos plenas condições de receber estes pacientes sem comprometer a garantia do acesso dos capixabas aos leitos Covid. Há 14 dias registramos no Estado uma queda da ocupação hospitalar. Estamos há uma semana com menos de 500 pacientes/dia internados”, descreveu o secretário Nésio Fernandes, na chegada do primeiro paciente no domingo (7).

Todos ficarão em leitos de UTI, passarão por avaliação médica e ficarão em setor separado, inclusive dos pacientes de Manaus. O Serviço de Assistência Social estará em constante monitoramento de evolução do quadro clínico com apresentação de boletins diários que serão por telefone e webconferência.

PACIENTES DE MANAUS