ES registra sexta morte de paciente com Covid-19 transferido de Manaus

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebeu trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus; seis faleceram Crédito: Fernando Madeira

Trata-se de um homem de 59 anos, que ficou hospitalizado por 23 dias. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

De acordo com a secretaria, a família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo – procedimento é de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas.

“Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)”, destacou a Sesa, por meio de nota.

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