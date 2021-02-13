ES registra sexta morte de paciente com Covid-19 transferido de Manaus

O Espírito Santo registrou, na noite de sexta-feira (12), a sexta morte de paciente com coronavírus transferido de Manaus (AM) para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
Trata-se de um homem de 59 anos, que ficou hospitalizado por 23 dias. A informação foi confirmada na manhã deste sábado (13) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a secretaria, a família foi comunicada e serão adotados protocolos para liberação do corpo – procedimento é de responsabilidade do Governo do Estado do Amazonas.
“Toda a atividade será acompanhada pela técnica representante do Governo do Estado do Amazonas que está em solo capixaba, além de profissionais do hospital (médico, assistente social e psicólogo)”, destacou a Sesa, por meio de nota.
15 PERMANECEM INTERNADOS
A Sesa ainda informou que 15 pacientes transferidos do estado do Amazonas para o Espírito Santo permanecem sob os cuidados dos profissionais do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, sendo 04 em UTI e 11 em enfermaria.