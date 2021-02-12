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Mapa de Risco

Três municípios do ES estão com risco alto para Covid-19; veja mapa

As medidas qualificadoras, que devem ser adotadas nos municípios conforme o risco, são válidas a partir de sábado (13) até o domingo depois do Carnaval (21)
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

12 fev 2021 às 18:51

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 18:51

Mapa de risco
Mapa de risco Crédito: Governo do Espírito Santo
No novo mapa de risco divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (12),  três cidades estão no nível mais alto de transmissão da Covid-19:  Águia Branca, Venda Nova do Imigrante e Montanha.  Já Guarapari, que semana passada estava no risco alto, agora faz parte da classificação moderada. 
Além disso, aumentou o número de cidades que estão na classificação de risco baixo  de transmissão de coronavírus. Agora são 38 na cor verde no mapa do Espírito Santo, apontando melhoria em seus indicadores. Na mapa anterior eram 30 municípios. 
No nível moderado são 37 municípios.
Três municípios do ES estão com risco alto para Covid-19

MEDIDAS

As medidas qualificadoras, que devem ser adotadas nos municípios conforme o risco, são válidas a partir de sábado (13) até o domingo depois do Carnaval (21). Mas, independentemente da classificação, nenhuma cidade pode promover festa para os foliões nesse período devido à pandemia.
Para classificar os municípios, a matriz de risco de convivência considera o coeficiente de casos ativos dos últimos 28 dias, quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Além disso, também é observada a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença.
Mapa de risco
Mapa de risco Crédito: Governo do Espírito Santo

RISCO

Os municípios em risco baixo estão distribuídos nas diversas regiões do Estado. São eles: Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Colatina, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Ibitirama, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré,  Laranja da Terra, Mantenópolis,  Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pedro Canário, Pancas, Pinheiros, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã,  Vila Pavão e Viana.
No risco moderado são 37 cidades: Anchieta, , Alfredo Chaves, Aracruz,  Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Guarapari, Guaçuí, Ibatiba, Ibiraçu, Iconha, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Marataízes, Marechal Floriano, Marilândia, Mimoso do Sul, Nova Venécia,  Piúma, Presidente Kennedy, Santa Teresa,  São Mateus, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Vila Valério, Vila Velha e Vitória.

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