Três municípios do ES estão com risco alto para Covid-19; veja mapa

Mapa de risco Crédito: Governo do Espírito Santo

No novo mapa de risco divulgado pelo governo do Estado nesta sexta-feira (12), três cidades estão no nível mais alto de transmissão da Covid-19: Águia Branca, Venda Nova do Imigrante e Montanha. Já Guarapari, que semana passada estava no risco alto, agora faz parte da classificação moderada.

Além disso, aumentou o número de cidades que estão na classificação de risco baixo de transmissão de coronavírus . Agora são 38 na cor verde no mapa do Espírito Santo, apontando melhoria em seus indicadores. Na mapa anterior eram 30 municípios.

No nível moderado são 37 municípios.

Your browser does not support the audio element. Três municípios do ES estão com risco alto para Covid-19

MEDIDAS

As medidas qualificadoras, que devem ser adotadas nos municípios conforme o risco, são válidas a partir de sábado (13) até o domingo depois do Carnaval (21). Mas, independentemente da classificação, nenhuma cidade pode promover festa para os foliões nesse período devido à pandemia.

Para classificar os municípios, a matriz de risco de convivência considera o coeficiente de casos ativos dos últimos 28 dias, quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias. Além disso, também é observada a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença.

Mapa de risco Crédito: Governo do Espírito Santo

RISCO

Os municípios em risco baixo estão distribuídos nas diversas regiões do Estado. São eles: Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Alegre, Apiacá, Atílio Vivácqua, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Castelo, Conceição da Barra, Colatina, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Ibitirama, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Jaguaré, Laranja da Terra, Mantenópolis, Mucurici, Muniz Freire, Muqui, Pedro Canário, Pancas, Pinheiros, Rio Bananal, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Vila Pavão e Viana.