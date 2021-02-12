Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Espírito Santo optaram por manter o "feriadão" de carnaval para os membros e servidores em 2021. O governo estadual decretou ponto facultativo e, com a proximidade da data, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público também confirmaram que não terão expediente entre os dias 15 e 17 de fevereiro.
A decisão da Assembleia foi publicada no diário oficial desta quarta-feira (10). O TCES e o TJES informaram, via assessoria, que vão manter as folgas e o Ministério Público Estadual, embora não tenha respondido à reportagem, vai funcionar em modelo de plantão, como em anos anteriores. As escalas foram publicadas no Diário Oficial da instituição. O Judiciário também mantém plantão.
Executivo, Legislativo e Judiciário vão ter 'feriadão' de carnaval no ES
A pandemia de Covid-19 colocou em xeque a tradicional folga concedida a trabalhadores dos serviços público e privado todos os anos durante a folia, uma vez que os dias não são feriados nacionais. Assim, com o cancelamento dos blocos, desfiles e festas, ficou uma dúvida sobre se haveria ou não os dias de descanso.
Cada setor da economia acabou seguindo orientações diferentes. Os bares, restaurantes e o comércio, por exemplo, devem funcionar.
No caso do poder público, as administrações têm autonomia para decidir. Assim, houve diversas decisões nos principais municípios capixabas. Em Vitória e Serra não foi decretado ponto facultativo, os servidores vão trabalhar em expediente normal. Já em Vila Velha e Cariacica vai ter folga. Veja aqui como ficou a decisão nos principais municípios do Estado.