Executivo, Legislativo e Judiciário vão ter 'feriadão' de carnaval no ES

Assembleia Legislativa, Palácio Anchieta e Tribunal de Justiça: em meio à pandemia de Covid-19, servidores não vão trabalhar nos dias de carnaval

A decisão da Assembleia foi publicada no diário oficial desta quarta-feira (10). O TCES e o TJES informaram, via assessoria, que vão manter as folgas e o Ministério Público Estadual, embora não tenha respondido à reportagem, vai funcionar em modelo de plantão, como em anos anteriores. As escalas foram publicadas no Diário Oficial da instituição. O Judiciário também mantém plantão.