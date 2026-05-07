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Caso do Banco Master

Flávio Bolsonaro diz considerar 'grave' ação da PF contra Ciro Nogueira, ex-ministro de seu pai

Senador foi alvo de busca e apreensão na fase da Operação Compliance Zero deflagrada nesta quinta-feira; defesa diz repudiar ‘qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas’

Publicado em 07 de Maio de 2026 às 20:45

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

07 mai 2026 às 20:45
BRASÍLIA - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou, por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (7), que considera "graves" as informações divulgadas sobre a operação contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
A Polícia Federal (PF) deflagrou pela manhã mais uma fase da Operação Compliance Zero e mirou, pela primeira vez, o núcleo político por suspeitas de crimes envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro. Ex-ministro da Casa Civil, Nogueira foi alvo de busca e apreensão.
Ciro Nogueira recebia de Vorcaro uma mesada de R$ 300 mil, que pode ter chegado a R$ 500 mil, segundo a PF. A defesa do parlamentar afirmou que "repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar".
Senadores Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira
Flávio Bolsonaro diz que o caso envolvendo Ciro Nogueira deve ser apurado com rigor e transparência. Edílson Rodrigues e Saulo Cruz/Agência Senado
A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, que também ordenou o bloqueio de R$ 18,8 milhões em bens. No total, a PF cumpre dez mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nos Estados de Piauí, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo.
"O senador Flávio Bolsonaro acompanha com atenção e considera graves as informações divulgadas pela imprensa. Entendemos que fatos dessa natureza devem ser apurados com rigor e transparência pelas autoridades competentes, sempre com respeito ao devido processo legal", afirmou Flávio em nota.
O texto também diz que o senador "confia na relatoria do caso Master, conduzida pelo ministro André Mendonça, e esperamos uma ampla apuração". O magistrado foi indicado ao STF por Bolsonaro.
Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, foi alvo de prisão temporária na operação - ele já havia sido incluído na investigação por suspeita de participação em fraudes nos fundos de investimento. A defesa dele ainda não se manifestou.
Um dos locais de busca e apreensão é a residência de Ciro Nogueira em Brasília. Não há cumprimento de mandado no gabinete dele no Senado. O irmão dele, Raimundo Nogueira, também foi alvo de buscas. A defesa dele também não se pronunciou.

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