Governo do ES abre novos leitos de UTIs para tratamento da Covid-19

Paciente com Covid-19 chega ao hospital para ser internado Crédito: Fernando Madeira

governo do Estado abriu 19 leitos de UTI no Hospital Estadual Vila Velha - Nilton de Barros na manhã desta quarta-feira (10). As unidades serão usadas, exclusivamente, para atender a pacientes diagnosticados com o novo coronavírus

A ação é uma das medidas adotadas para fortalecer o sistema de saúde no enfrentamento à pandemia da Covid-19. No Espírito Santo, depois de praticamente três meses de aumento na pressão hospitalar, o número de internados voltou a cair, mas ainda é alto

O governador Renato Casagrande (PSB) explicou que o Hospital Vila Velha - Nilton de Barros conta com 120 leitos - entre enfermaria e UTI. Ressaltando que as medidas de higiene e distanciamento social precisam ser mantidas, ele afirmou que a estratégia é a oferta ampliada de leitos.

"Estamos com 39 leitos de UTI. Hoje estamos abrindo 19. São leitos que darão suporte ao enfrentamento e depois de vencermos a pandemia, estarão disponíveis para outras enfermidades" Renato Casagrande - Governador

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que o governo estadual tem se preparado para atuar em cada etapa da pandemia. Ele destacou que um dos frutos positivos do trabalho foi a oferta de atendimento a pacientes de outros estados. O Espírito Santo acolheu doentes do Amazonas e Rondônia, estados onde a rede de saúde colapsou.

"Precisamos resistir neste momento de enfrentamento à pandemia com as mesmas formas que enfrentamos no ano passado. E agora, o carnaval terá que ser diferente: ficar em casa, não passear, não se aglomerar, não ter festa clandestina e denunciar se descobrir que tem qualquer festa clandestina e aglomeração", orientou Nésio.

Na manhã desta terça-feira (9), os leitos públicos estaduais abrigavam 860 pacientes: 397 em enfermarias e 463 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com o governo, é a menor quantidade desde o dia 10 de dezembro.